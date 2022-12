Mundial-2022: França nas meias, Inglaterra fora da prova

Futebol

A Selecção Francesa apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

A Selecção Francesa apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Os franceses venceram por 2-1 a Inglaterra.

Publicidade Continuar a ler

A França, que eliminou a Polónia nos oitavos por 3-1, defrontou a Inglaterra, que tinha vencido o Senegal por 3-0, no Estádio Al Bayt em Al-Khor.

Os franceses entraram melhor no encontro e rapidamente abriram o marcador com um tento aos 17 minutos de jogo da autoria do médio Aurélien Tchouaméni, atleta do Real Madrid.

Após o primeiro golo, a partida até foi equilibrada com oportunidades tanto para a Inglaterra como para a França.

Na segunda parte foram os ingleses que entraram melhor e empataram o jogo aos 54 minutos com um golo de grande penalidade de Harry Kane, avançado do Tottenham. A grande penalidade foi assinalada após uma falta de Aurélien Tchouaméni sobre Bukayo Saka, avançado do Arsenal.

Num momento em que a Inglaterra estava por cima no encontro, os franceses acabaram por marcar um segundo tento apontado por Olivier Giroud, avançado do AC Milan, aos 78 minutos.

A Selecção Gaulesa vai ter um último susto aos 84 minutos com uma grande penalidade falhada por Harry Kane, que atirou por cima da baliza de Hugo Lloris, guarda-redes do Tottenham. A grande penalidade foi assinalada após uma falta de Théo Hernández, lateral do AC Milan, sobre Mason Mount, avançado do Chelsea.

A França venceu por 2-1 e apurou-se para as meias-finais como em 2018 na Rússia onde os franceses acabaram por se sagrar Campeões do Mundo.

A Inglaterra foi eliminada. Na fase de grupos os ingleses venceram por 6-2 o Irão e por 3-0 o País de Gales, e empataram sem golos frente aos Estados Unidos. Nos oitavos, a Selecção dos ‘Três Leões’ tinham vencido o Senegal por 3-0.

No que diz respeito à Selecção Francesa vai agora defrontar Marrocos nas meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Harry Kane, avançado inglês. © REUTERS - ANNEGRET HILSE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro