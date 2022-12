Mundial-2022: Marrocos nas meias, Portugal fora da prova

Futebol

Youssef En-Nesyri (centro), avançado marroquino do Sevilla, apontou o único tento no triunfo de Marrocos por 1-0 frente a Portugal.

A Selecção Marroquina apurou-se para as meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Marrocos venceu por 1-0 frente a Portugal.

Publicidade Continuar a ler

Marrocos, que eliminou a Espanha por 3-0 na marcação das grandes penalidades, defrontou Portugal, que tinha eliminado a Suíça por 6-1, no Estádio Al Thumama em Doha.

Pela segunda vez consecutiva neste Mundial, Cristiano Ronaldo, capitão da Selecção Portuguesa, estava no banco de suplentes.

Após o triunfo por 6-1 frente à Suíça, Fernando Santos, seleccionador de Portugal, reconduziu quase o mesmo onze, com a entrada de Rúben Neves e a saída de William Carvalho, e sempre com Cristiano Ronaldo no banco de suplentes.

Numa equipa que vence, não se muda, é o que se diz no mundo do futebol, mas desta vez a Selecção Portuguesa não conseguiu contradizer a estratégia marroquina.

Os portugueses não encontravam espaços para criar perigos junto da baliza marroquina, isto enquanto Marrocos num contra-ataque aos 42 minutos de jogo conseguiu abrir o marcador com um tento de Youssef En-Nesyri, avançado do Sevilla.

Yahia Allah, defesa do WAC, cruzou para a área portuguesa, onde Youssef En-Nesyri antecipou-se a Rúben Dias e Diogo Costa, cabeceando para o fundo da baliza.

No intervalo Marrocos vencia por 1-0.

Durante a segunda parte, Fernando Santos decidiu lançar Cristiano Ronaldo para dentro das quatro linhas.

Os portugueses dominaram por completo mas não conseguiram encontrar uma solução ao bloco defensivo marroquino e ao guarda-redes Yassine Bounou, guarda-redes do Sevilla.

Marrocos acabou por vencer por 1-0 a Selecção Portuguesa e apurou-se para as meias-finais do Mundial-2022 que decorre no Qatar. Pela primeira vez uma nação africana conseguiu atingir esta fase da competição.

Portugal foi eliminado. Na fase de grupos, os portugueses venceram o Gana por 3-2 e o Uruguai por 2-0, e perderam por 1-2 frente à Coreia do Sul. Nos oitavos, a Selecção das Quinas tinha vencido a Suíça por 6-1.

Nas meias-finais do Campeonato do Mundo de futebol, Marrocos vai defrontar o vencedor do jogo entre a Inglaterra e a França.

Cristiano Ronaldo, avançado português. © REUTERS - CARL RECINE

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro