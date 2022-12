Mundial-2022: Portugal sem Cristiano Ronaldo no onze mede forças com Marrocos

Futebol

Portugal mede forças com Marrocos nos quartos-de-final do Mundial-2022 que decorre no Qatar.

A Selecção Portuguesa defronta Marrocos este sábado 10 de Dezembro no Estádio Al Thumama em Doha num jogo a contar para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol.

Publicidade Continuar a ler

Portugal, que eliminou a Suíça por 6-1 nos oitavos, defronta este sábado Marrocos, a derradeira selecção africana presente na prova e que derrotou a Espanha por 3-0 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento na fase anterior.

Fernando Santos: “Deixem Cristiano Ronaldo em paz”

Em conferência de imprensa antes do encontro frente a Marrocos, Fernando Santos, seleccionador português, abordou o tema que tem dado que falar: a situação de Cristiano Ronaldo, suplente no triunfo por 6-1 frente à Suíça.

Fernando Santos, seleccionador de Portugal, admitiu que teve uma conversa 'tranquila' com Cristiano Ronaldo e pediu que se deixe em paz o capitão da equipa.

“Essa conversa aconteceu, mal seria que não tivesse acontecido. Desde que cá cheguei só dou a equipa uma hora e meia antes do jogo, escrevo no quadro. Tinha de acontecer, foi mais do que normal, não faço isso com todos, mas o capitão, alguém que é quem é, em termos de projecção, aquilo que representa para os portugueses e para a equipa, naturalmente que tinha de ter essa conversa. Aconteceu no dia do jogo depois de almoço. Não tivemos nenhuma conversa antes. A única conversa que tive, foi a explicar as razões porque é que não ia jogar. Dei-lhe a conhecer. Tivemos uma conversa no meu gabinete, em que lhe disse que não estava a contar com ele para este jogo de início. O Cristiano se ficou muito satisfeito? Não. Costuma jogar sempre a titular. É normal que não tenha ficado muito satisfeito. Foi uma conversa perfeitamente normal e tranquila. Nunca, em momento algum, me disse que queria sair da Seleção Nacional. E mais: acho que é tempo de pararmos com algumas coisas. É um pouco moda só apontar ao Cristiano. Se há exemplo melhor, é o exemplo que ele deu no jogo. Foi ele que deu o grito na cabina, saltou nos golos todos. No fim foi ele que chamou os colegas para bater palmas e só o vieram a sair sozinho. Deixem o Ronaldo em paz”, afirmou o técnico em relação a Cristiano Ronaldo.

Fernando Santos, seleccionador de Portugal 09-12-2022

De notar que Portugal derrotou por 6-1 a Suíça com três golos de Gonçalo Ramos, o avançado que substituiu Cristiano Ronaldo no onze inicial.

Selecção Portuguesa de Futebol. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

No que diz respeito ao jogo frente à Selecção Marroquina, Fernando Santos afirmou que é necessário ter cuidado com essa equipa:

“Marrocos tem questões distintas da Suíça. Marrocos é fortíssimo, não sei como é que se diz que não é favorita. Só tem 1 golo sofrido, 4 marcados, foi a única que fez 7 pontos na fase de grupos. Jogadores que jogam nas melhores equipas do Mundo, Chelsea, PSG, Bayern... Só quem não viu o jogo com a Espanha e Croácia é que duvida da qualidade da equipa. Ofensivamente procura sair a jogar bem, com um guarda-redes que joga bem com os pés. É muito forte ofensivamente. Pensarmos que vai ser fácil, não vai. São uma equipa muito bem organizada, com talento, tem a criatividade do jogador africano, com uma cultura mais forte em termos de jogo coletivo, pela influência de jogarem na Europa. É muito consistente, trabalha muito. O Hakimi não nasceu lá, mas joga pelos avós e pelos bisavós. Nós temos de fazer o mesmo, jogar pelos nossos avós, bisavós e até trisavós. Vai ser muito, muito difícil, mas também vai ser muito difícil para Marrocos”, concluiu.

Para João Félix, avançado português, o jogo vai ser complicado, mas se Portugal continuar a jogar como até agora, tem boas hipóteses de alcançar o apuramento.

“Quando perdemos não está tudo mal nem quando ganhamos está tudo bem. Estamos cientes do que temos vindo a fazer, do que temos de fazer daqui para a frente. Foi uma grande vitória com a Suíça, mas temos de ter os pés assentes na terra para fazer uma boa exibição contra Marrocos. A nossa base há de lá estar sempre. O nosso futebol, os nossos aspectos ofensivos e defensivos hão de lá estar, e depois é só ajustar dependendo da forma como os outros jogam e atacam. A nossa identidade vai lá estar, e é algo que temos vindo a fazer bem. Se queremos continuar a ganhar, temos de fazer o que temos vindo a fazer e, se possível, melhorar. Todas as selecções têm maneiras diferentes de jogar. Marrocos não é excepção, tem a sua forma de jogar. Já analisámos alguns pontos positivos e negativos deles. Vai ser um jogo difícil, são os 'quartos'. Sabemos o que temos de fazer para evitar o que eles têm de bom, e seguramente vamos estar preparados para ganhar o jogo. Estou completamente focado aqui na Selecção, concentrado em fazer um grande Mundial e em ajudar esta equipa, a dar uma alegria aos portugueses e a todos os que estão envolvidos neste trajecto”, concluiu o avançado luso.

João Félix, avançado português 10-12-2022

João Félix, avançado português. © REUTERS - PEDRO NUNES

Hassan Nader, antigo avançado marroquino que jogou no Farense e no Benfica em Portugal, analisou a Selecção Marroquina, que tem vários pontos fortes para mostrar frente à Selecção das Quinas.

“Marrocos fechou todas as linhas de passe no último jogo e a Espanha apenas teve uma ou duas oportunidades de golo e muitas dificuldades em passar aquele bloco defensivo. Acho que vai ser a mesma coisa com Portugal. Marrocos vai jogar em bloco para depois tentar surpreender a defesa contrária. Falo sobretudo dos centrais, pois estão um pouco lentos, podendo aproveitar aí a velocidade de Sofiane Boufal, tecnicamente muito forte, Youssef En-Nesyri e Hakim Ziyech. Marrocos jogou quase da mesma maneira nos quatro duelos que fez. Há um grande esforço e jogar um prolongamento gera desgaste físico. Alguns jogadores saíram lesionados. O ataque também teve muito trabalho, porque tinha primeiramente de defender e, depois, transitar quando recuperasse a bola. A questão física pode complicar a vida a Marrocos, mas acho que os suplentes também estão em boa forma. Quem entrou no último jogo fez o seu papel e trabalhou bem. Todos sabem aquilo que o treinador quer. Essa alma e garra de vencer são muito importantes, sobretudo quando falamos da carga mental. Walid Regragui criou um bom ambiente para que eles deixem tudo em campo. É por isso que creio que podem estar bem no sábado”, afirmou o antigo jogador.

Hassan Nader, antigo avançado marroquino 10-12-2022

Marrocos eliminou a Espanha nos oitavos do Mundial-2022. © REUTERS - BERNADETT SZABO

No que diz respeito ao jogo de Portugal frente a Marrocos no Mundial-2022 no Qatar, de notar que cada uma das duas equipas tem uma vitória nos confrontos directos em Campeonatos do Mundo: em 1986 no México foram os marroquinos que venceram por 3-1, enquanto em 2018 na Rússia os portugueses derrotaram o adversário por 1-0 com o único tento luso a ser apontado por… Cristiano Ronaldo.

De notar que nos outros encontros que decorreram ontem, o Brasil foi eliminado pela Croácia por 4-2 na marcação das grandes penalidades, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, enquanto a Argentina venceu os Países Baixos por 4-3 na marcação das grandes penalidade, após o empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Futebol. © AFP - ODD ANDERSEN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro