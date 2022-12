Quatro pessoas detidas por corrupção no Parlamento Europeu em ligação com o Qatar

Corrupção

Entre os quatro detidos hoje pelas autoridades belgas devido a suspeitas de corrupção no seio do Parlamento Europeu em ligação com o Qatar está a eurodeputada grega, Eva Kaili, que após a divulgação do seu envolvimento deixou de ser vice-presidente do Parlamento Europeu.

A eurodeputada Eva Kaili conta-se entre os quatro detidos este fim de semana pela polícia belga após ter sido apanhada em flagrante com sacos de dinheiro, alegadamente no valor de 600 mil euros. Devido a ter sido apanhada em flagrante delito, o estatuto de eurodeputada desta mulher política grega não lhe garante qualquer imunidade, estando detida com outros três suspeitos em Bruxelas.

Entre as acusações contra os quatro detidos e mais dois suspeitos que continuam em liberdade está a de corrupção activa, em articulação com o Qatar no seio das instituições europeias. Este país do Médio Oriente, onde decorre actualmente o Mundial de Futebol, terá fornecido grandes quantidades de dinheiro aos eurodeputados e seus assistentes para influenciarem as decisões no Parlamento Europeu a favor dos interesses do Qatar.

Na sexta-feira, pelo menos 16 locais foram alvo de buscas pela polícia belga, entre eles a casa de Eva Kaili, assim como a residência em Bruxelas de outro eurodeputado cujo nome não é conhecido. O nome de Eva Kaili foi confirmado à agência noticiosa AFP por uma fonte próxima do processo.

Até agora, Eva Kaili era uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, mas no sábado à noite, perante as suspeitas de corrupção, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, retirou-lhe este cargo, assim como todas as suas tarefas adicionais, entre elas ser a representante do Parlamento Europeu para o Médio Oriente.

Eva Kaili tem 44 anos e era apresentadora de televisão, pertencendo ao PASOK, partido socialista grego. O PASOK já a expulsou e o grupo dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu suspendeu-a, havendo já pedidos para a retirada do seu mandato por parte de vários eurodeputados nas redes sociais.

