Irão

Irão: segunda execução de manifestante

Áudio 01:10

Um cartaz contra a pena capital, numa manifestação contra o regime iraniano, organizada em Berlin, no dia 10 de Dezembro de 2022. REUTERS - MICHELE TANTUSSI

Texto por: Eva Massy 1 min

No Irão, um segundo detido foi executado, esta segunda-feira dia 12 de Dezembro, por ter participado nas manifestações que abalam o país ha cerca de três meses. Majidreza Rahnavard foi enforcado publicamente, na cidade de Machad, no nordeste do país.