Nova Presidente do Peru antecipa eleições para Abril de 2024 após protestos

Protestos

Protestos a favor do regresso do antigo Presidente Pedro Castillo encheram as ruas da capital, Lima.

A Presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou a realização de eleições gerais antecipadas para abril de 2024 após protestos em várias cidades onde morreram pelo menos duas pessoas.

A chegada ao poder da nova Presidente do Peru, Dina Boluarte, está a gerar inquietude na população. Dina Boluarte chegou ao poder após o antigo Presidente Pedro Castillo ter sido alvo de um terceiro processo de destituição, ter tentado dissolver o Parlamento e criar um Governo de emergência nacional, sem ter sido bem sucedido e acabando destituído.

Agora, a Presidente Dina Boluarte, perante manifestações de apoio ao antigo Presidente em várias cidades no Peru, veio anunciar esta segunda-feira eleições gerais antecipadas para Abril de 2024, assim como a diminuição do mandato do chefe de Estado do Peru para dois anos.

Nas ruas, especialmente nas zonas rurais onde Castillo tinha maior apoio, os peruanos pedem a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas em fortes confrontos com as forças de segurança. Em Andahuaylas, no Sul do país, as autoridades informaram que duas pessoas tinham morrido numa manifestação e dezenas ficaram feridas, incluindo um polícia, após os manifestantes tentarem invadir um aeroporto.

Os protestos alargaram-se também a cidades como Cajamarca, Arequipa, Tacna, Huancayo, Cusco e Puno.

Em Lima, capital do Peru, também houve protestos, com a polícia a dispersar manifestantes que pedem a libertação imediata de Castillo com gás lacrimogénio. Em apoio ao Presidente deposto, os agricultores e as organizações que representam os povos indigenas convocaram uma "greve por tempo indeterminado" a partir de amanhã.

Pedro Castilllo foi detido na semana passada quando estava a caminho da Embaixada do México para pedir asilo político, e continua actualmente detido na prisão de Barbadillo. O antigo Presidente está a acusado de rebelião e, se for considerado culpado, incorre numa pena entre 10 a 20 anos de prisão.

