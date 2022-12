Paris vai acolher conferência internacional de apoio à Ucrânia

#Ucrânia/Rússia

Esta terça-feira, Paris vai ser palco de uma conferência internacional de apoio à Ucrânia que deverá juntar chefes de Estado e de governo de 47 países, de acordo com a presidência francesa. Este fim-de-semana, a Rússia usou drones iranianos em ataques que deixaram sem electricidade 1,5 milhões de pessoas em Odessa. A Ucrânia usou um sistema de mísseis norte-americano para atacar quartéis russos na cidade ocupada de Melitopol.

Esta terça-feira, Paris acolhe uma nova conferência de apoio a Kiev, na presença do primeiro-ministro ucraniano. De acordo com a presidência francesa, a reunião vai contar com chefes de Estado e de governo de 47 países e com o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres.

Hoje, segunda-feira, os dirigentes do G7 – Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Japão - realizam uma cimeira virtual sobre a invasão russa da Ucrânia e as suas consequências.

Além disso, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia também se reúnem esta segunda-feira e têm na agenda a possibilidade de implementar um nono pacote de sanções contra a Rússia e dar um apoio suplementar de dois mil milhões de euros para entrega de armas à Ucrânia.

No domingo, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou com os homólogos americano e francês, Joe Biden e Emmanuel Macron, para preparar todas estas reuniões de apoio.

Já o ex-Presidente russo Dmitri Medvedev, através de uma mensagem no Telegram e citada pelo britânico The Guardian, deixou o aviso ao Ocidente de que Moscovo está a intensificar a produção de armas, com especial ênfase no armamento pesado.

Este fim-de-semana, a Rússia usou drones iranianos em ataques que deixaram sem electricidade a cidade portuária de Odessa, com mais de 1,5 milhões de pessoas afectadas pelo “apagão” em pleno inverno.

Por sua vez, a Ucrânia usou um sistema de mísseis norte-americano para atacar quartéis russos na cidade de Melitopol, uma das regiões controladas por Moscovo em território ucraniano desde o início da invasão de 24 de Fevereiro. De acordo com as autoridades ucranianas, os mísseis lançados por Kiev teriam destruído instalações ocupadas por mercenários do grupo Wagner.

