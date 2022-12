Branimir Kalaica: «A Croácia vai ganhar contra a Argentina»

Futebol

A Croácia vai medir forças com a Argentina nesta terça-feira 13 de Dezembro no Estádio Lusail Iconic em Lusail.

Recta final no Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. Terça e quarta-feira decorrem as meias-finais: a Croácia defronta a Argentina, enquanto Marrocos mede forças com a França.

Recorde-se que nos quartos-de-final, os croatas venceram por 4-2 na marcação das grandes penalidades frente ao Brasil, isto após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, enquanto os argentinos derrotaram por 4-3 na marcação das grandes penalidades os Países Baixos, isto após o empate a duas bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

Nesta terça-feira as duas equipas defrontam-se pela terceira vez num Mundial. Até agora, em encontros sempre na fase de grupos, os argentinos venceram por 1-0 em 1998 em França, enquanto os croatas triunfaram por 3-0 em 2018 na Rússia.

Para Branimir Kalaica, defesa croata de 24 anos que passou pelo Benfica em Portugal e pelo Dínamo Zagreb na Croácia, pode ser o ano da consagração para a Croácia após a selecção ter sido derrotada na final pela França em 2018 na Rússia.

RFI: A Croácia eliminou o Brasil, antes do jogo, acreditava que fosse possível?

Branimir Kalaica: Para ser sincero eu não acreditava porque como toda a gente sabe o Brasil é muito forte. Até no banco o Brasil tem jogadores muito fortes. Eu não acreditava, apesar de, no fundo, esperar que possa haver uma hipótese. Mas não acreditava numa reviravolta como aconteceu. Estivemos a perder e eu pensei que já vamos ser eliminados. No fim tivemos sorte nas grandes penalidades porque nos penáltis nunca se sabe. Temos um bom guarda-redes e ele salvou-nos.

RFI: Duas vezes que a Selecção Croata venceu nas grandes penalidades…

Branimir Kalaica: Na Rússia também tivemos a mesma situação. Acho que já não teve a ver com a sorte, também tem a ver com a qualidade dos jogadores, como eles batem as grandes penalidades ou como o guarda-redes defende. É muito estranho, a Croácia já foi várias vezes até às grandes penalidades e até agora nunca perdeu, por isso acho que agora já não é ‘sorte’.

RFI: Acha que os adversários têm medo de ir até às grandes penalidades frente à Croácia?

Branimir Kalaica: Tenho a certeza que sim. Já toda a gente viu que vencemos o Brasil e que Livakovic tem sido muito forte com defesas nas grandes penalidades. Acho que agora os jogadores têm medo e vão querer resolver as coisas antes do fim do tempo regulamentar para não chegarem às grandes penalidades.

RFI: Como tem sido essa mistura de jovens jogadores e de atletas mais experientes?

Branimir Kalaica: Eu acho que os jovens jogadores estão a aprender com os jogadores que têm mais experiência como Luka Modric, que é um grande jogador, ou ainda Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic. Esse trio é o motor da equipa. Eles ajudam muito os jogadores mais novos. Com o tempo, acho que esses jovens talentos vão ficar mais experientes, vão jogar ainda melhor. Em breve esses atletas vão jogar ainda melhor do que agora.

RFI: Qual é o segredo do Dínamo para formar bons jogadores?

Branimir Kalaica: O Dínamo Zagreb sempre fez um óptimo trabalho na formação. As condições que oferece o Dínamo são de topo. Há muitos campos para treinar, há um ginásio recente, a equipa tem condições excelentes. Isso permite aos jovens jogadores evoluírem. Isso é importante para os jogadores, terem boas condições de trabalho. O Dínamo aliás já formou vários jogadores como Luka Modric ou ainda Dejan Lovren. Todos passaram pelo Dínamo.

RFI: Agora frente à Argentina, o que pode fazer a Croácia?

Branimir Kalaica: Acho que a Croácia vai conseguir ganhar. Quem vence contra o Brasil, o grande favorito no Mundial, também pode vencer a Argentina. Já vi alguns jogos da Argentina e não achei que a Argentina esteja no seu melhor. Eles têm o Messi, o melhor jogador do mundo, mas a Croácia vai saber defender. Depois é preciso também saber atacar para os croatas. Acho que a Croácia vai tentar ter a posse de bola, e tentar criar, claro, oportunidades de golo.

RFI: A Croácia pode vencer este Mundial?

Branimir Kalaica: Toda a gente acredita agora que é possível. O público croata acredita que pode ser desta vez. O problema é que teremos de defrontar certamente a França na final, como em 2018, e teremos de dar tudo, mesmo tudo para vencer o Mundial. Deu pena não vencer na Rússia, mas acho que vai ser desta vez.

RFI: A Croácia quer acabar com a maldição frente à França (ndr: derrota nas meias-finais em 1998 em França e em 2018 na final na Rússia)?

Branimir Kalaica: A França causa-nos sempre muitos problemas, até no andebol é sempre contra a França! Tem de ser desta vez que vamos vencer e acabar com esta maldição.

RFI: Em 2026, o desejo é estar no próximo Mundial para o Branimir?

Branimir Kalaica: Espero que sim, estou a dar o meu melhor e vou provar que sou uma boa aposta para ir ao Mundial.

Branimir Kalaica, futebolista croata, com a camisola do SL Benfica onde passou seis temporadas. © Cortesia Branimir Kalaica

Branimir Kalaica, defesa croata 12-12-2022

