Parlamento Europeu e Qatar / Corrupção

Parlamento Europeu: Eva Kaili destituída do seu cargo de Vice-Presidente

O Parlamento Europeu encontra-se no centro de um caso de corrupção que envolve o Qatar, país onde decorre atualmente o Mundial 2022. © AFP/Kenzo Tribouillard

Texto por: RFI 1 min

O Parlamento Europeu retirou hoje a Eva Kaili o seu cargo de Vice-Presidente do Parlamento Europeu. Kaili é a principal suspeita no alegado escândalo de corrupção que tem manchado a imagem do Parlamento Europeu e que envolve o Qatar.