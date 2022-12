UE: Taxa de carbono vai tornar importações mais ecológicas

União Europeia

O Parlamento Europeu e os Estados-membros da União Europeia (UE) anunciaram esta terça-feira, 13 de Dezembro, a adopção de um novo mecanismo para tornar as importações industriais da Europa mais ecológicas, passando a cobrar pelas emissões de carbono associadas à sua produção.

Para entrar na Europa, os produtos estrangeiros vão ter que pagar pelo carbono emitido durante a sua produção. Este é o princípio do imposto sobre o carbono aprovado esta madrugada de 13 de Dezembro, durante as negociações entre o Parlamento Europeu, a Comissão e os Estados da UE. É uma decisão que alguns chamam de pequena revolução, porque a ideia foi criada na década de 1990 para desmotivar relocalizações e trazer receitas para a UE.

O imposto sobre o carbono vai ser chamado de "imposto fronteiriço sobre o carbono", e esse mecanismo vai pôr as indústrias europeias em pé de igualdade com os concorrentes estrangeiros. Na Europa, existem direitos de poluição que as empresas devem pagar para vender os seus produtos, este é o sistema de quotas de emissão da UE. A partir de agora, para importar um produto para a Europa, vai ser necessário pagar pela poluição emitida durante a sua produção, comprando um "certificado de emissão".

O "imposto fronteiriço sobre o carbono" vai sujeitar as importações dos 27 Estados-membros em vários sectores, incluindo aço, alumínio, cimento, fertilizantes, electricidade, mas também hidrogénio, às normas ambientais da UE.

As receitas previstas, podem exceder 14 mil milhões de euros por ano, vão directamente para o orçamento geral da UE. No início em Outubro do próximo ano vai começar o período de teste, durante o qual as empresas importadoras vão ter de comunicar as obrigações.

O calendário do arranque efectivo depende ainda de conversações no final desta semana sobre o resto da reforma do mercado de carbono da UE. A Comissão e os Estados-membros estão a defender uma aplicação gradual do mecanismo ao longo de dez anos a partir de 2026. Os eurodeputados apelam a uma implementação gradual entre 2027 e 2032.

