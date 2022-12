Liberdade de Imprensa

533 jornalistas detidos no mundo, repressão aumenta

Áudio 01:21

Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa da ONG Repórteres Sem Fronteiras, edição 2022. © RSF

Texto por: Eva Massy 1 min

Novo recorde de jornalistas incarcerados no mundo, a maioria deles encontra-se na Asia e no Médio Oriente. O numero de jornalistas assassinados também aumentou, nomeadamente devido à guerra na Ucrânia, segundo o relatório anual da RSF, organização que defende a liberdade de imprensa no mundo.