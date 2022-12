Cimeira EUA-África:" Investidores norte-americanos são bem-vindos em Angola"

Cimeira EUA/África

O Presidente angolano, João Lourenço, está em Washington, onde participa na cimeira Estados Unidos/África.

O Presidente angolano foi recebido pelo secretário de Estado, Antony Blinken, numa reunião em que esteve também presente o secretário da Defesa, Lloyd Austin. No encontro bilateral realizado entre os governos dos Estados Unidos da América e Angola, no primeiro dia da Cimeira Estados Unidos - África, que decorre em Washington, o Presidente angolano João Lourenço deu as boas-vindas aos investidores norte-americanos.

"Sejam bem-vindos a Angola", declarou João Lourenço aos investidores norte-americanos, prosseguido que podem "investir em todos os domínios que sejam do seu interesse, praticamente sem excepção nenhuma. Não apenas no sector energético, como na exploração de recursos minerais, além do diamante".

O Presidente João Lourenço disse, ainda, na reunião bilateral com o Secretário Estado Antony Blinken que o investimento americano é bem-vindo em Angola, e destacou as áreas da tecnologia, energias renováveis e transportes, revelando que depois da conclusão do novo aeroporto internacional de Luanda, Angola vai contar com novas aeronaves da companhia americana Boeing.

O presidente angolano referiu ainda a importância de algumas reformas que está a levar a cabo. "Quero referir a importância das reformas que estamos a fazer; reformas políticas, reformas económica no sentido de atrair investimento para interessar os investidores estrangeiros e em particular os americanos a investir em Angola. Já temos alguns casos de sucesso, sem falar do que estão a apostar no sector petrolífero, que já é tradicional há décadas. Há novos actores que começam a aventurar-se em outras áreas como a das telecomunicações, produção de energia solar", explicou.

Por seu lado, Antony Blinken elogiou a governação de João Lourenço e o papel de Angola na mediação e conversações de paz sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo.

