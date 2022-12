Mohcine Hassan Nader: «Espero ver Marrocos na final e que seja Campeão do Mundo»

Futebol

A Selecção Marroquina apurou-se pela primeira vez na história para a meia-final num Mundial de futebol, sendo também a primeira nação africana a chegar a esta fase da prova.

Marrocos eliminou Portugal por 1-0 nos quartos-de-final e tornou-se no primeiro país africano a atingir as meias-finais em Campeonatos do mundo de futebol.

O único tento marroquino foi apontado pelo avançado Youssef En-Nesyri aos 42 minutos de jogo.

Nas meias-finais, a Selecção Marroquina vai medir forças com a França que derrotou a Inglaterra por 2-1 na ronda precedente.

A RFI entrevistou Mohcine Hassan Nader, avançado de 28 anos, que já representou entre outros clubes o Olhanense e o Vitória de Setúbal em Portugal e o Dudelange no Luxemburgo, que não está presente no Mundial.

Mohcine Hassan Nader, avançado marroquino que nasceu em Portugal e que joga actualmente no Alverca, admitiu que estava feliz com a qualificação para as meias-finais e acredita no apuramento para a final.

RFI: Foi uma surpresa para si ver Marrocos derrotar a Selecção Portuguesa?

Mohcine Hassan Nader: Marrocos foi a melhor equipa até agora em termos defensivos. Tem a melhor defesa, que até agora só sofreu um golo. Já se sabia que Marrocos ia jogar com um bloco baixo, que ia jogar defensivo e que ia jogar em contra-ataque. Tem extremos muito bons, muito rápidos, muito criativos e toda a gente sabia que Portugal ia ter a posse de bola, ia assumir o jogo desde início e que ia fazer tudo para atacar. Marrocos aproveitou bem, estudou bem Portugal e aproveitou para jogar em contra-ataque. Foi assim que surgiu o golo marroquino. Portugal esteve por cima o jogo todo, mas faltou eficácia. E nestes jogos a eficácia é o mais importante. Quando não se marca, sofre-se, e foi o que aconteceu com Portugal.

RFI: O jogo frente a Portugal foi similar ao jogo perante a Espanha?

Mohcine Hassan Nader:Marrocos tem vindo a demonstrar que tem um bloco muito compacto, uma equipa muito unida, e Espanha utiliza o futebol ‘tiki-taka’ de possessão, que toda a gente conhece. A Espanha não foi eficaz. O jogo foi até às grandes penalidades e aí é 50/50. Neste caso Marrocos foi muito melhor, marcou três golos, e a Espanha falhou os três.

RFI: O que representa este apuramento para Marrocos?

Mohcine Hassan Nader: Representa muita coisa porque Marrocos neste momento está a ser considerado como a surpresa do Mundial. É um país africano, que pouca gente acreditava que uma nação como Marrocos conseguiria chegar tão longe. É muito bom em termos culturais, é uma montara para o mundo, mostrar que Marrocos é um país muito liberal, um país com um futebol muito positivo, com muita qualidade. Mostra também ao povo marroquino que as pessoas que estão a trabalhar no futebol do país querem fazer evoluir o futebol marroquino. E também espero ver uma evolução na visão que as pessoas têm da cultura marroquina. Não foi só uma vitória para o futebol marroquino, foi também para o futebol magrebino, para os países árabes, e para os países africanos.

RFI: Qual foi o sentimento após o apuramento de Marrocos?

Mohcine Hassan Nader: Senti-me extremamente feliz, muita alegria por ver um país como Marrocos chegar às meias-finais. Agora vai ser um jogo complicado contra a França. Mas espero ver Marrocos na final e que seja Campeão do Mundo.

RFI: Acreditava que Marrocos podia chegar tão longe na prova?

Mohcine Hassan Nader: Eu sempre acreditei que Marrocos podia fazer um grande Mundial, há quatro anos atrás tinha mostrado ser uma boa equipa, e que era capaz de lutar para ir o mais longe possível. Neste Mundial simplesmente provou o que eles conseguem unidos, serem muito fortes, serem a surpresa desta prova e chegarem o mais longe possível. Espero que consigam chegar à final e que ganhem.

RFI: Agora a meia-final é frente à França…

Mohcine Hassan Nader: Vai ser um jogo muito complicado. Vai ser um jogo parecido com aquele de Portugal. Portugal também tem os melhores jogadores do mundo e o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Marrocos conseguiu eliminar Portugal, sendo sólido durante todo o encontro.

RFI: A França tem extremos que podem causar estragos à defesa marroquina?

Mohcine Hassan Nader: A França tem extremos muito fortes, mas Marrocos tem os melhores laterais do mundo: Hakimi e Mazraoui, se ele recuperar da lesão. Vamos estar em igualdade, ainda por cima aqui joga no PSG como Kylian Mbappé, deve conhecer bem o avançado francês (risos).

RFI: É um jogo especial quando se defrontam Marrocos e França?

Mohcine Hassan Nader: Vai ser um jogo muito especial. Marrocos e França são países irmãos. A segunda língua de Marrocos é o francês. E em França há muitos marroquinos, por isso vai ser um jogo muito interessante de se ver.

RFI: Houve equipas que o surpreenderam? Quer pelo lado positivo como negativo?

Mohcine Hassan Nader:Isto é o Mundial, é o futebol. Eu já estou habituado a ver muita coisa. Sei que no futebol não há vencedores antecipados. Mas a Alemanha e a Espanha, que são países com grande potencial, eu pensava que podiam ter ido mais longe. No que diz respeito às surpresas positivas, há uma: Marrocos.

RFI: O sonho de Mohcine é estar presente no Mundial-2026?

Mohcine Hassan Nader: Acho que o sonho de qualquer jogador de futebol é participar num Mundial. Também é o meu sonho, mas por enquanto tenho é de continuar a trabalhar para ajudar a minha equipa no que for preciso. Espero depois chegar a esses patamares, chegar a um Mundial, chegar a uma final da Liga dos Campeões, é o sonho de qualquer jogador.

Mohcine Hassan Nader, avançado do Alverca 12-12-2022

Mohcine Hassan Nader (esquerda), avançado do Alverca. © Cortesia Mohcine Hassan Nader

