Mundial-2022: Argentina apurou-se para a final

Lionel Messi (esquerda) marcou um golo, e Julián Álvarez (direita) apontou dois tentos no triunfo da Argentina por 3-0 frente à Croácia nas meias-finais do Mundial-2022.

A Selecção Argentina apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. A Argentina venceu por 3-0 a Croácia.

A Argentina, que eliminou os Países Baixos nos quartos por 4-3 na marcação das grandes penalidades após o empate a duas bolas no tempo regulamentar e do prolongamento, defrontou a Croácia, que derrotou o Brasil por 4-2 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento, no Estádio Lusail Iconic em Lusail, o recinto da final de domingo 18 de Dezembro.

Para chegar à final, as duas equipas entraram com alguma cautela. Os croatas queriam reeditar a final de 2018 na Rússia, enquanto os argentinos queriam novamente estar presentes na final após a de 2014 no Brasil. Tanto a Croácia como a Argentina perderam essas finais.

Cada equipa tinha oportunidades mas sem serem realmente perigosos.

No entanto, num momento de superioridade dos croatas, em contra-ataque foram os argentinos que conseguiram arrecadar uma grande penalidade.

Lançado em profundidade, Julián Álvarez, avançado do Manchester City, apresentou-se sozinho frente a Dominik Livakovic. O ponta-de-lança argentino rematou à baliza, mas depois foi abalroado pelo guarda-redes. O árbitro italiano Daniele Orsato assinalou uma grande penalidade que o capitão da Argentina, Lionel Messi, não falhou.

A vencer por 1-0, os argentinos vão novamente aproveitar um momento de superioridade no jogo dos croatas para marcar um segundo tento em contra-ataque.

Lançado em profundidade por Lionel Messi, desta vez Julián Álvarez vai ir com tudo até empurrar a bola no fundo da baliza de Dominik Livakovic, guarda-redes croata do Dínamo Zagreb.

No intervalo, a ‘Albiceleste’ vencia por 2-0.

A segunda parte foi completamente dominada pelos croatas, visto que os argentinos queriam sobretudo defender a vantagem alcançada.

No entanto, a Selecção Argentina não vai parar de atacar e novamente num contra-ataque liderado por Lionel Messi, avançado do Paris Saint-Germain, os argentinos vão acrescentar um terceiro tento.

Lionel Messi, o astro argentino, vai levar a bola até a área antes de fazer uma assistência para… Julián Álvarez que bisou neste encontro.

Os dois heróis argentinos neste jogo chamaram-se Julián Álvarez e Lionel Messi que estiveram nos três golos da nação sul-americana.

A Argentina venceu por 3-0 a Croácia e apurou-se para a sexta final da sua história num Mundial. De notar que os argentinos venceram duas das cinco finais até agora disputadas. Os triunfos foram em 1978 na Argentina e em 1986 no México, esta última final sendo aquela que venceu o mítico jogador argentino Diego Maradona.

Os croatas foram eliminados da prova. Na fase de grupos a Croácia venceu o Canadá por 4-1 e empataram sem golos frente à Bélgica e a Marrocos. Nos oitavos-de-final os croatas derrotaram o Japão por 3-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Nos quartos-de-final a Selecção Croata tinha vencido o Brasil por 4-2 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

No que diz respeito à ‘Albiceleste’ vai defrontar no domingo 18 de Dezembro o vencedor do encontro entre Marrocos e a França.

Apesar da Croácia ter sido eliminada, os croatas vão lutar pelo terceiro lugar no sábado 17 de Dezembro frente à equipa que vai perder o encontro entre franceses e marroquinos.

Terceiro golo da Argentina apontado por Julián Álvarez (direita). © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

