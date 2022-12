Prémio Sakharov atribuído ao povo ucraniano

Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, realçou que este prémio é dedicado a todos os ucranianos "que nunca desistem".

"Em 2022, o povo corajoso da Ucrânia levantou-se para fazer valer a sua posição, lutando por uma guerra de independência, uma guerra de valores. Homens e mulheres corajosos que nunca desistem. É por isso que os honramos com o prémio Sakharov e é por isso que o nosso apoio permanece inabalável", disse no Twitter.

In 2022, the brave people of Ukraine have stood up to be counted.

Fighting a war of independence, a war of values.

Courageous men & women who never give up.

That is why we honour you with the #SakharovPrize.

That is why our support remains unwavering. https://t.co/Yap4ua3pv2