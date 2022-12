Mundial-2022: França na final pela segunda vez consecutiva

Futebol

A Selecção Francesa apurou-se para a final do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar. A França venceu por 2-0 frente a Marrocos.

O actual campeão do mundo, a França, pode revalidar o título mundial. Após aquele alcançado em 2018, os franceses podem vencer o de 2022.

Nas meias-finais, a França, que derrotou a Inglaterra por 2-1 nos quartos-de-final, defrontou Marrocos, que tinha vencido por 1-0 Portugal na ronda precedente, no Estádio Al Bayt em Al-Khor.

O encontro ficou, quase, resolvido nos 5 primeiros minutos. A França entrou com tudo no início do jogo e acabou por abrir o marcador ao minuto 5 com um tento do lateral esquerdo Théo Hernández, jogador que actua no AC Milan.

Antoine Griezmann, internacional francês com origens portuguesa, lançado em profundidade, passou a bola a Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, recebeu a bola na área, rematou à baliza, mas o remate foi desviado, ressaltou, e sobrou para Théo Hernández, que apenas teve de empurrar o esférico para o fundo das redes de Yassine Bono, atleta do Sevilla.

Pela primeira vez neste Mundial a Selecção Marroquina tinha de correr atrás do resultado e tinha sofrido um golo, visto que o único tento que tinha sofrido até agora tinha sido na própria baliza no triunfo por 2-1 frente ao Canadá.

Os marroquinos tomaram conta do jogo, mas não conseguiram marcar: Azzedine Ounahi, médio do Angers, rematou para uma grande defesa de Hugo Lloris, e Jawad El Yamiq, defesa do Valladolid, rematou ao poste de pontapé de bicicleta.

No intervalo a França vencia por 1-0 Marrocos.

A Selecção Marroquina, em 45 minutos, perdeu três defesas: Nayef Aguerd, defesa do West Ham, estava no onze inicial mas teve de ser substituído antes do início do jogo, Romain Saiss, capitão e central do Besiktas, saiu lesionado durante a primeira parte, e Noussair Mazraoui, lateral do Bayern Munique, acabou por sair no intervalo sendo que fisicamente estava limitado após uma lesão anterior.

Com novos elementos dentro das quatros linhas, Marrocos vai continuar a dominar e vai ter várias oportunidades por Youssef En-Nesyri, Achraf Hakimi ou ainda Abderazzak Hamdallah.

No futebol é bem conhecido o lema: quem não marca, sofre.

Foi o que aconteceu com os ‘Leões do Atlas’. Aos 80 minutos de jogo, Randal Kolo Muani, avançado do Eintracht Frankfurt, rematou para o fundo da baliza de Yassine Bono, sendo que o ponta-de-lança francês tinha entrado dentro das quatro linhas, um minuto antes do tento, aliás o golo foi a primeira vez que ele tocou na bola na partida.

A França venceu por 2-0 e marcou encontro com a Argentina no domingo 18 de Dezembro. As duas equipas, que já venceram dois títulos cada uma, têm a oportunidade de acrescentar uma terceira estrela na camisola.

Os marroquinos foram eliminados da prova. Na fase de grupos Marrocos venceu o Canadá por 2-1 e a Bélgica por 2-0 e empatou sem golos frente à Croácia. Nos oitavos-de-final os marroquinos derrotaram a Espanha por 3-0 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Nos quartos-de-final a Selecção Marroquina tinha vencido Portugal por 1-0.

Apesar de Marrocos ter sido eliminado, os marroquinos vão lutar pelo terceiro lugar no sábado 17 de Dezembro frente à Croácia.

Randal Kolo Muani (centro), avançado do Eintracht Frankfurt, apontou o segundo golo francês no triunfo por 2-0 frente a Marrocos. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

