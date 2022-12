Mundial-2022: Primeira derrota marroquina foi na meia-final

Futebol

A Selecção Marroquina foi derrotada pela primeira vez neste Mundial ao sexto jogo, nas meias-finais. Marrocos perdeu por 0-2 frente à França e ficou fora da final que vai opor os franceses aos argentinos.

Os marroquinos foram eliminados da prova nesta quarta-feira 14 de Dezembro. No Estádio Al Bayt em Al-Khor, a França acabou por vencer por 2-0 com golos apontados pelo defesa Théo Hernández e pelo avançado Randal Kolo Muani.

Recorde-se que na fase de grupos Marrocos venceu o Canadá por 2-1 e a Bélgica por 2-0 e empatou sem golos frente à Croácia. Nos oitavos-de-final os marroquinos derrotaram a Espanha por 3-0 na marcação das grandes penalidades após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Nos quartos-de-final a Selecção Marroquina tinha vencido Portugal por 1-0.

Apesar de Marrocos ter sido eliminado, os marroquinos vão lutar pelo terceiro lugar no sábado 17 de Dezembro frente à Croácia.

No fim do jogo frente à França, Walid Regragui, seleccionador de Marrocos, mostrou-se orgulhoso do percurso da sua equipa até esta primeira derrota:

“Percebemos que no nosso país, todos tinham orgulho da nossa equipa. Estamos decepcionados porque queríamos fazer sonhar o povo marroquino até ao fim. Mas esses pormenores, que fazem-nos dizer que podemos ser campeões do mundo, foram visíveis. Ter opções no banco e chegar mais frescos à meia-final, foi o que nos faltou. Mas eu disse aos meus jogadores que estou orgulhoso e que o povo marroquino também. E acho até que o mundo está com orgulho de ter visto uma equipa como Marrocos porque jogámos com o nosso coração. Lutamos até ao fim neste encontro e são esses os valores do futebol que nós queríamos partilhar. Acho que demos uma boa imagem de Marrocos, mas também uma boa imagem do futebol africano. E isso também era importante porque somos representantes do nosso país, mas igualmente do nosso continente. Agora não acho que vamos ser mais respeitados porque já éramos, mas pelo menos mostrámos que podíamos estar ao nível das melhores selecções e isso é maravilhoso”, frisou o técnico marroquino.

Walid Regragui, seleccionador de Marrocos 15-12-2022

Walid Regragui, seleccionador de Marrocos. © AFP / KARIM JAAFAR

A França apurou-se para a final, onde vai defrontar a Argentina, mas após o triunfo frente a Marrocos por 2-0, Olivier Giroud, avançado francês, para além de estar satisfeito com a vitória, quis também homenagear a selecção marroquina:

“É incrível, este grupo merece tudo o que lhe acontece! Acreditámos, e conseguimos nos simplificar a vida com um golo cedo no jogo. Isso era importante contra uma valorosa equipa de Marrocos, que nunca abdicou mesmo estando a perder. Queria fazer uma homenagem a essa nação pelo percurso que fez. Todo o povo marroquino pode estar orgulhoso da sua equipa! Em relação a nós conseguimos ser fortes defensivamente, mesmo se tivemos alguns suores frios. Mas marcámos o segundo e aí quase tudo ficou resolvido”, concluiu o internacional francês e melhor marcador de sempre da Selecção gaulesa com 53 golos apontados.

A Croácia defronta Marrocos no sábado 17 de Dezembro para o terceiro lugar, enquanto a França mede forças com a Argentina no domingo 18 de Dezembro na final do Mundial-2022 que decorre no Qatar.

Olivier Giroud, avançado francês 15-12-2022

Olivier Giroud, avançado francês. © AP - Christophe Ena

