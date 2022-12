Estados Unidos/África

EUA garantem diálogo e trabalho com África

Áudio 00:50

Joe Biden, presidente americano, em Washigton no Fórum de negócios Estados Unidos África a 15/12/22. © President Joe Biden Twitter

Texto por: Miguel Martins 2 min

Encerrou na noite passada em Washington a cimeira Estados Unidos África. Contrariamente a Donald Trump que tinha criticado, abertamente, a pertinência da relação com os países do continente negro o seu sucessor, Joe Biden, alega não haver dúvidas quanto ao facto de que a América está apostada em dialogar e trabalhar com África.