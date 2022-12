Mundial-2022: Croácia no 3° lugar, Marrocos no 4° posto

Futebol

A Selecção Croata terminou no terceiro lugar no Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.

Os croatas venceram por 2-1 Marrocos na luta pelo terceiro lugar no Campeonato do Mundo de futebol que decorre em território qatari.

No Estádio Khalifa International em Doha, a Selecção da Croácia entrou melhor no encontro e abriu o marcador aos 7 minutos com um tento apontado pelo defesa Josko Gvardiol, atleta do RB Leipzig.

A perder por 1-0, a Selecção Marroquina vai reagir rapidamente. Aos 9 minutos, o defesa Achraf Dari, futebolista do Brest, vai empatar. As duas equipas ainda tinham hipóteses de alcançar o terceiro posto.

O empate vai ser desfeito ainda na primeira parte com um remate de fora da área de Mislav Orsic, avançado do Dínamo Zagreb.

Mislav Orsic rematou cruzado, a bola bateu no poste, e entrou na baliza de Yassine Bono, guarda-redes do Sevilla, aos 42 minutos.

No intervalo os croatas comandados por Zlatko Dalic venciam por 2-1.

Durante a segunda parte, os jogadores marroquinos comandados pelo técnico Walid Regragui tentaram chegar ao empate, mas sem conseguirem marcar o golo do empate.

A Croácia acabou por 2-1 e acabou o Mundial no terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze. Os croatas arrecadaram a medalha de prata em 2018 na Rússia, e as medalhas de bronze em 1998 em França e em 2022 no Qatar.

Marrocos terminou no 4º posto no Mundial, a melhor classificação de sempre de uma selecção africana em Campeonatos do Mundo.

De notar que a final da prova decorre domingo 18 de Dezembro entre a França e a Argentina.

Achraf Dari (centro), defesa marroquino. © REUTERS - PETER CZIBORRA

