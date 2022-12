Mundial-2022: Argentina arrecadou terceiro título mundial

Futebol

A Selecção Argentina venceu o Campeonato do Mundo de futebol que decorreu no Qatar, derrotando a França na final por 4-2 na marcação das grandes penalidades.

Terceiro título mundial, terceira estrela na camisola, para a Argentina que venceu o Mundial que decorreu em território qatari.

A França entrou no Estádio Lusail Iconic em Lusail com o título de Campeão do Mundo arrecadado em 2018 na Rússia.

Os franceses no entanto não entraram bem no encontro e a posse de bola era da Argentina que colocou uma forte pressão sobre a defesa francesa.

Aos 23 minutos, essa pressão acabou por ditar uma grande penalidade a favor dos argentinos, após uma falta do avançado Ousmane Dembélé sobre o extremo Ángel Di María.

Lionel Messi, capitão da Argentina, abriu o marcador apontando o sexto golo na prova.

Lionel Messi abriu o marcador frente à França. © REUTERS - KAI PFAFFENBACH

A vencer por 1-0, a ‘Albiceleste' vai continuar a pressionar a França e vai apontar um segundo tento aos 36 minutos com um golo apontado por Ángel Di María, extremo da Juventus.

Os ‘Bleus’ estavam perdidos e Didier Deschamps fez uma aposta audaciosa, fazendo sair Ousmane Dembélé e Olivier Giroud, substituídos por Marcus Thuram e Randal Kolo Muani aos 41 minutos de jogo.

A aposta não surtiu efeito nos primeiros minutos e no intervalo os argentinos venciam por 2-0.

Ángel Di María apontou o segundo tento argentino frente à França. © AP - Natacha Pisarenko

Mas a França nunca desiste. Aos 79 minutos, quando tudo parecia perdido, Randal Kolo Muani, avançado do Eintracht Frankfurt, lançado em profundidade, foi travado com uma falta de Nicolás Otamendi, defesa do SL Benfica. O árbitro não teve dúvidas e assinalou uma grande penalidade.

Aos 80 minutos, Kylian Mbappé não falhou a oportunidade e reduziu o marcador para 2-1.

A Selecção Francesa estava numa boa dinâmica e Kylian Mbappé bisou aos… 81 minutos! Em apenas um minuto, a França empatou o encontro a duas bolas.

Kylian Mbappé marcou os três tentos da França frente à Argentina. © REUTERS - DYLAN MARTINEZ

O empate permaneceu até ao fim dos 90 minutos.

No prolongamento, a Argentina voltou a estar por cima até marcar um terceiro tento aos 109 minutos, na segunda parte do prolongamento, apontado novamente pelo avançado do Paris Saint-Germain, Lionel Messi.

Mas o jogo ainda estava longe do final! Aos 116 minutos, Kylian Mbappé rematou à baliza e o defesa Gonzalo Montiel parou a bola com o braço. Grande penalidade assinalada pelo árbitro polaco Szymon Marciniak.

Kylian Mbappé, avançado do Paris Saint-Germain, apontou o terceiro tento na partida, empatando novamente o jogo, a três bolas, que foi até ao fim dos 120 minutos.

Na marcação das grandes penalidades, a ‘Albiceleste’ venceu a França por 4-2.

A França falhou duas grandes penalidades. © AP - Natacha Pisarenko

Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes e Gonzalo Montiel não falharam e marcaram as respectivas grandes penalidades.

Do lado francês, Kylian Mbappé e Randal Kolo Muani marcaram, enquanto Kingsley Coman e Aurélien Tchouaméni falharam.

A Argentina arrecadou o terceiro título mundial, vencendo por 4-2 a França na marcação das grandes penalidades após o empate a três bolas no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A Argentina arrecadou o terceiro título mundial, vencendo por 4-2 a França na marcação das grandes penalidades. © REUTERS - CARL RECINE

Lionel Scaloni, seleccionador da Argentina com 44 anos, é o treinador mais jovem a vencer um Mundial.

Do lado do palmarés individual, Enzo Fernández, médio do SL Benfica de 21 anos, foi eleito melhor jovem do torneio, Emiliano Martínez, guarda-redes do Aston Villa, foi eleito melhor guarda-redes, Kylian Mbappé, avançado do PSG, arrecadou o troféu de melhor marcador com 8 golos apontados na prova, e Lionel Messi, capitão da Argentina, foi eleito melhor jogador do torneio.

Por fim, no que diz respeito ao Palmarés do Campeonato do Mundo, eis todos os vencedores:

Brasil - 5 triunfos

Itália e Alemanha - 4

Argentina - 3

Uruguai e França - 2

Inglaterra e Espanha - 1

Lionel Messi, melhor jogador do Mundial-2022. © AP - Martin Meissner

