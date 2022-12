Peru

Peru: Dina Boluarte demite o primeiro-ministro Pedro Angulo

Após destituição e prisão de presidente do Peru, sua vice, Dina Boluarte, assume o controle do país. REUTERS - SEBASTIAN CASTANEDA

Texto por: Inês Rodrigues 1 min

A Presidente peruana, Dina Boluarte anunciou no domingo 18 de dezembro a demissão do primeiro-ministro, Pedro Angulo, que foi empossado há apenas 10 dias, no passado sábado dia 10 de Dezembro.