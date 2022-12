Ataque ao Capitólio: Comissão recomenda que Trump seja julgado

A Comissão da Câmara dos Representantes dos EUA recomendou esta segunda-feira, 19 de Dezembro, que o antigo Presidente norte-americano seja julgado, no caso do Ataque ao Capitólio, em Janeiro do ano passado. Em resposta, Donald Trump acusa a Comissão de tentar impedir a sua recandidatura à Casa Branca, em 2024.

© AP/Andrew Harnik