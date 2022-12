Putin admite que a situação "está extremamente difícil" nas regiões anexadas

Ucrânia

Numa mensagem dirigida aos funcionários de segurança do seu país, o presidente russo admitiu hoje que "a situação está extremamente difícil" nas regiões ucranianas anexadas em Setembro. Estas declarações de Putin surgem depois de este último se ter avistado ontem com o seu homólogo da Bielorrússia, seu aliado, com quem anunciou um reforço da cooperação nomeadamente em matéria de defesa.

"A situação nas Repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, bem como nas regiões de Kherson e de Zaporijia é extremamente difícil". Foi o que disse Vladimir Putin numa mensagem vídeo em que apela os serviços de segurança e contra-espionagem a uma "concentração máxima".

Vladimir Putin, recorde-se, avistou-se ontem com o seu homólogo e aliado bielorrusso com quem estabeleceu um reforço da cooperação, designadamente no sector da defesa, com entrega mútua de armas e fabrico comum de armamento. A Rússia deveria igualmente continuar a formar militares bielorrussos para pilotar aviões de concepção soviética, Putin referindo contudo que este estreitar de relações não significa que o seu país esteja a "absorver" a Bielorrússia.

Declarações que não convenceram o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, que declarou ter "visto o regime de Lukachenko essencialmente ceder a sua soberania, a sua independência à Rússia".

Já do lado de Kiev, apesar do receio de um ataque vindo da Bielorrússia, as autoridades optaram por minimizar a alçada do encontro ontem entre Putin e Lukachenko. O chefe da diplomacia ucraniana qualificou-o como uma "nova 'gesticulação' política" durante a qual "nenhuma decisão crítica foi tomada". Por sua vez, num gesto interpretado como um desafio a Moscovo, o Presidente ucraniano deslocou-se a Bakhmut, localidade do leste sob intenso fogo russo há meses e uma das principais frentes de combate do seu país.

No terreno, a violência não conhece tréguas. Segundo o exército ucraniano, 30 a 35 drones "kamikazes" atirados pela Rússia e cuja maioria visava Kiev foram abatidos ontem. As autoridades ucranianas referem igualmente que esta terça-feira pelo menos 5 pessoas foram mortas em Donetsk e Kherson, no leste, sendo que a explosão de 21 mísseis em Zaporijia privou esta cidade de energia eléctrica.

Refira-se por outro lado que de acordo com os serviços noticiosos russos, foi registada uma explosão perto da cidade russa de Kazan, no gasoduto de exportação Urengoï-Pomary-Ujgorod que liga a Rússia à Ucrânia. Segundo um responsável local, sobre as 4 pessoas que estavam no local, 3 morreram no incêndio da infra-estrutura que estava em obras de manutenção.

