Peru/México

Crise diplomática entre o Peru e México

Crise diplomática entre o Peru e o México AP - Martin Mejia

Texto por: RFI 2 min

O Peru declarou esta terça-feira, 20 de Dezembro, o embaixador do México, Pablo Monroy, personna “non grata”, acrescentando que o diplomata tem 72 horas para deixar o país. A decisão surge depois do México ter anunciado um acordo de asilo político à família do ex-Presidente Pedro Castillo, detido sob a acusação de tentativa de golpe de Estado.