Conselho de Segurança da ONU pede libertação de Aung San Suu Kyi

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adoptou esta quarta-feira, 21 de Dezembro, uma resolução sobre a situação política de Myanmar, pedindo o fim da violência e a libertação dos presos políticos, nomeadamente da antiga dirigente Aung San Suu Kyi.

Trata-se de uma resolução inédita. Até aqui, o Conselho de Segurança da ONU não tinha conseguido superar as divergências sobre a antiga Birmânia e nunca havia passado a fase de declarações formais.

Esta quarta-feira, a China e a Rússia abstiveram-se, renunciando a exercer o seu direito de veto que teria bloqueado esta iniciativa, e a resolução foi aprovada por 12 votos a favor e nenhum contra.

A resolução exorta os militares a libertar, imediatamente, todos os presos políticos "detidos arbitrariamente", citando o antigo Presidente Win Myint e Aung Saan Suu Kyi.

A prémio Nobel da Paz, com 77 anos, foi detida enquanto chefe do governo no golpe militar de Fevereiro de 2021, golpe que colocou um ponto final na década de transição neste país do sudeste asiático.

Desde então, Myanmar têm sido palco de várias manifestações violentamente reprimidas e está mergulhada numa crise económica. De acordo com a avaliação de uma organização não-governamental local, mais de 2500 civis foram mortos pelas forças de segurança.

O texto adoptado pelo Conselho e Segurança das Nações Unidas pede ainda o “fim imediato de todas as formas de violência” e “o respeito pelos direitos da humanidade, as liberdades fundamentais e o Estado de direito”.

