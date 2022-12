Mundo

Coreia do Norte lança dois mísseis em direcção do Mar do Japão

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direcção do Mar do Japão esta sexta-feira. © STR / AFP

Texto por: Rodolphe de Oliveira 1 min

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos em direcção do Mar do Japão esta sexta-feira. Os lançamentos acontecem horas depois de os Estados Unidos terem acusado o regime de Pyongyang de vender armas a milícia Wagner, que apoia a Rússia no conflito com a Ucrânia.