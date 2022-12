Zelensky acusa Putin de "acto de terror" no Natal

Guerra na Ucrânia

Um bombardeamento na cidade de Kherson, recentemente retomada pelos ucranianos, fez sete mortos e vários feridos, levando o Presidente Volodymyr Zelensky a acusar Moscovo de um "acto de terror" antes do Natal.

Um novo ataque russo fez pelo menos sete mortos e 58 feridos na cidade de Kherson, segundo anunciou hoje o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para este chefe de Estado, a Rússia quer continuar a intimidar a Ucrânia mesmo na véspera de Natal, cometendo um acto de terror antes de um dia simbólico.

A agência AFP constatou no terreno o impacto deste ataque, com vários corpos pelas ruas de Kherson e com os alvos a serem mais uma vez civis, já que entre os edíficios visados estavam lojas e um mercado local. Este era um dos locais mais movimentados da cidade, especialmente no dia que antecede o Natal.

Na sexta-feira, a directora do museu de Kherson tinha denunciado o saque a esta instituição, afirmando que tudo que tinha valor foi roubado pelos soldados russos. Este museu acolhia até à invasão russa mais de 180 mil peças de grande valor artístico, assim como arquivos que documentavam a história desta improtante cidade ucraniana que está agora completamente destruída.

Este ataque acontece apenas poucos dias depois da visita de Zelensky a Washington, com o Congresso dos Estados Unidos a aprovar uma extensão orçamental que prevê uma verba de 45 mil milhões de dólares para a Ucrânia.

Até 2023, Kiev pode ainda contar com 2,5 mil milhões de euros em ajudas da Holanda, principalmente para as Forças Armadas, indicou na sexta-feira o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte.

