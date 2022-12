Ciclone bomba deixa 60% dos Estados Unidos da América congelados

Meteorologia

O frio nos Estados Unidos e no Canadá já fez 22 mortos, obrigando 250 milhões de pessoas a ficarem confinadas nas suas casas.

Um nevão sem precedentes atingiu os Estados Unidos e o Canadá, obrigando 250 milhões de pessoas a ficarem em casa durante o fim de semana de Natal. Este fenómeno, conhecido como ciclone bomba, já fez pelo menos 22 mortos.

Uma tempestade de neve sem precedentes atingiu os Estados Unidos da América e o Canadá, dois países bem habituados às temperaturas geladas no Inverno, mas destas vezes milhões de pessoas foram surpreendidas pela intensidade dos nevões, que acabou por encurralar muitas pessoas nas suas casas durante o fim de semana de Natal.

Milhares de pessoas, desde o Canadá até ao México, ficaram sem electricidade, com as empresas de energia a lançarem alertas de perturbações em regiões que abrangem mais de 65 milhões de pessoas. Algumas cidades conseguiram criar abrigos de urgência com aquecimento, mas muitas pessoas não conseguiram lá chegar devido aos carros terem ficado bloqueados.

Entre as 22 pessoas que morreram devido a esta tempestade, muitas faleceram devido a acidentes de viação, outras de exposição ao frio e ainda falta de assistência médica, já que tanto os bombeiros como as ambulâncias não conseguem circular nas estradas.

Estima-se que pelo menos 60% da população norte-americana tenha recebido avisos devido à intensidade deste ciclone bomba, com as situações mais graves a verificarem-se em Buffalo, no estado de Nova Iorque, onde os termometros desceram até -15 graus centigrados, agravado pelo ventos frios.

Só no sábado, mais de 2.360 voos domésticos e internacionais foram cancelados nos Estados Unidos, com a neve a atingir mais 60 centimetros em muitas cidades.

