Papa pede para que se "calem as armas" na Ucrânia após 10 meses de "guerra insensata"

Guerra na Ucrânia

Na benção urbi et orbi de Natal, perante uma Praça de São Pedro repleta de crentes, o Papa Francisco pediu hoje para que se "calem as armas" na Ucrânia e noutros cenários de guerra em todo o Mundo.

Tal como é tradição nas alturas solenes do calendário católico, o Papa Francisco dirigiu-se hoje, no dia de Natal, aos crentes de todo o Mundo, trazendo uma mensagem de paz, especialmente para aqueles que vivem em guerra como é o caso po povo ucraniano.

"Que o nosso olhar se vire para os rostos dos irmãos e irmãs ucranianos que vivem este Natal na escuridão, ao frio ou longe das suas casas, devido à destruição causada por dez meses de guerra. Que o Senhor nos torne disponíveis e prontos para gestos concretos de solidariedade a fim de ajudar todos os que sofrem, e ilumine as mentes de quantos têm o poder de fazer calar as armas e pôr termo imediato a esta guerra insensata! Infelizmente, prefere-se ouvir outras razões, ditadas pelas lógicas do mundo. Mas a voz do Menino Jesus, quem a escuta?", declarou o Papa Francisco perante o olhar atento dos católicos que vieram até à Praça de São Pedro, em Roma.

No entanto, o líder da Igreja Católica não esqueceu outros conflitos no Mundo, mesmo que com a guerra na Ucrânia, eles tenham passado para segundo plano na actualidade global. Francisco mencionou a Síria, a situação tensa em Jerusalém, mas também o Líbano, o Iémen, Myanmar e o Irão como lugares onde falta paz e tranquilidade para as populações.

"O nosso tempo vive uma grave crise de paz também noutras regiões, noutros teatros desta terceira guerra mundial. Pensamos na Síria, ainda martirizada por um conflito que passou para segundo plano, mas não terminou; e pensamos na Terra Santa, onde nos últimos meses aumentaram as violências e os confrontos, com mortos e feridos. Supliquemos ao Senhor para que lá, na terra que O viu nascer, retomem o diálogo e a aposta na confiança mútua entre palestinianos e israelitas", afirmou o Santo Pontífice.

O Papa Francisoc pediu ainda que a comida não seja utilizada como uma arma, mencionando a segurança alimentar, num claro aviso para alguns países africanos que sofrem com as consequências da escassez de cereais e outros recursos.

