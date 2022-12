China

China: presidente apela a que se tomem medidas para proteger vidas

Áudio 03:14

Presidente chinês Xi Jinping, aqui em Pequim a 6 de Dezembro passado, apela a que se tomem medidas para proteger vidas. AP

Texto por: Miguel Martins com AFP 4 min

O presidente chinês Xi Jinping, citado nesta segunda, 26 de Dezembro, pelo canal de televisão CCTV apelou a que fossem tomadas medidas para enfrentar o aumento do número de contaminações pelo novo coronavírus. O alívio inédito de restrições no início do mês, na sequência de protestos denunciando a insustentabilidada da política "Zero Covid", em vigor até então, provocou um forte aumento do número de infecções.