Liga dos Campeões Feminina: PSG e Lyon nos quartos, Benfica eliminado

Futebol Feminino

A fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina de futebol terminou e já são conhecidas as oito equipas apuradas para os quartos-de-final. As duas equipas francesas, Paris Saint-Germain e Lyon, apuraram-se, enquanto o clube português, Benfica, foi eliminado.

Publicidade Continuar a ler

No Grupo A, o PSG perdeu por 3-0 na deslocação ao terreno das britânicas do Chelsea, isto enquanto as espanholas do Real Madrid venceram por 5-1 as albanesas do Vllaznia Shkoder. O Chelsea terminou no primeiro lugar com 16 pontos, à frente do Paris Saint-Germain com 10, do Real Madrid com 8 e do Vllaznia Shkoder que não pontuou. Chelsea e PSG apuraram-se para os quartos.

No Grupo C, o Lyon, detentor do título, empatou sem golos frente às italianas da Juventus. As britânicas do Arsenal venceram por 1-9 na deslocação ao terreno das suíças do Zurique. O Arsenal acabou no primeiro lugar com 13 pontos, à frente do Lyon com 11, da Juventus com 9 e do Zurique que não pontuou. Arsenal e Lyon apuraram-se para os quartos.

No Grupo D, o Benfica perdeu por 0-2 na deslocação ao terreno das germânicas do Bayern Munique, enquanto as espanholas do FC Barcelona venceram por 6-0 as suecas do Rosengard. O Bayern Munique e o FC Barcelona terminaram no primeiro lugar com 15 pontos e apuraram-se para os quartos. As espanholas ficaram na liderança devido a uma melhor diferença de golos com +23, enquanto as alemães tinham uma diferença de +7.

O Benfica ficou no terceiro lugar com 6 pontos e foi eliminado, bem como o Rosengard que terminou no último lugar sem nenhum ponto.

Por fim, no Grupo B, as italianas da AS Roma venceram por 0-3 na deslocação ao terreno das checas do Slavia Praga e as germânicas do Wolfsburgo venceram por 2-8 na deslocação ao terreno das austríacas do SKN St. Pölten. O Wolfsburgo terminou no primeiro lugar com 14 pontos, à frente da AS Roma com 13, do SKN St. Pölten com 4, e do Slavia Praga com 2. Wolfsburgo e AS Roma apuraram-se para os quartos.

O sorteio dos quartos-de-final decorre a 10 de Fevereiro de 2023, e os jogos vão realizar-se durante o mês de Março.

A equipa feminina do SL Benfica. © AFP - ANDREAS HILLERGREN

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro