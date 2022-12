Primeira visita oficial de delegação do governo etíope no Tigray

Tigray

Berhanu Jula, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Etiópia e o general Tadesse Worede, comandante em chefe das forças rebeldes de Tigray, apertam as mãos após a assinatura do acordo, durante a última negociação em Nairóbi, 12 de Novembro de 2022.

Uma delegação do governo federal etíope está, esta segunda-feira, 26 de Dezembro, a caminho da região norte de Tigray para supervisionar o respeito da implementação do acordo de paz do mês passado, anunciou o serviço de comunicação do governo.

Publicidade Continuar a ler

Esta é a primeira delegação federal de alto nível que viaja para Tigray nos últimos dois anos desde o início do conflito na região rebelde, declarou Tagesse Chafo, presidente da Câmara dos Deputados.

O líder do grupo de responsáveis etíopes, Tagesse Chafo, vai "supervisionar a aplicação dos principais pontos do acordo de paz" assinado a 2 de Novembro com as autoridades rebeldes do Tigray, referiu o serviço de comunicação do governo numa publicação na rede social facebook.

O governo e as autoridades rebeldes assinaram um acordo em Pretória, na África do Sul, com o objectivo de terminar com uma guerra que assola o norte da Etiópia há dois anos, causando dezenas de milhares de mortes e mergulhando a região numa profunda crise humanitária. O acordo prevê o desarmamento das forças rebeldes, a restauração da autoridade federal em Tigray e a reabertura do acesso à região.

"Esta visita oficial é uma prova de que o acordo de paz está no bom caminho e a avançar", acrescenta o comunicado, acompanhado por uma fotografia da delegação composta por cerca de 20 pessoas, tirada na pista do aeroporto. Na visita oficial ao Tigray viajam o assessor para a Segurança Nacional do primeiro-ministro, Redwan Hussein, os ministros da Justiça, Gedion Timotheos, dos Transportes e Comunicações, Dagmawit Moges, e da Indústria, Melaku Alebel, bem como administradores das empresas Ethiopian Airlines e Ethio Telecom, Mesfin Tassew e Frehiwot Tamiru.

O conflito começou em Novembro de 2020, quando o Presidente etíope, Abiy Ahmed, enviou o exército federal para deter os líderes da região que desafiaram a sua autoridade por meses e a quem acusou de atacar bases militares federais.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro