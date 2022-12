EUA: Tempestade deixa mais de 150.000 residências sem energia

Tempestade EUA

Subiu para pelo menos 50 o número de mortes associadas à tempestade 'Elliot', que continua a atingir os Estados Unidos e o Canadá, deixando muitas casas submersas pela neve e dezenas de milhares de habitações e empresas privadas de energia.

Publicidade Continuar a ler

A tempestade de inverno mais rigorosa nas últimas décadas nos Estados Unidos e no Canadá tirou a vida a pelo menos 50 pessoas. Mais de 150.000 residências continuam sem energia na costa leste do país, principalmente no estado de Nova Iorque. A tempestade estendendo-se desde os Grandes Lagos, perto do Canadá, até ao Rio Grande, ao longo da fronteira com o México. Há milhares de lares privados de electricidade desde ontem, domingo de Natal, após quatro dias de ventos polares no centro e leste do país.

Em Nova Iorque, numa das praças de Manhattan, o mercado de Natal, normalmente muito animado, encerrou. O mercúrio está a -13°C desde sábado. Poucos se atrevem a sair à rua. As autoridades apelaram à população para limitar os movimentos no exterior.

Em várias cidades da Costa Leste e mesmo na Florida os termómetros atingem mínimos que não eram vistos desde o Natal de 1983. Este clima extremo, com temperaturas de até -48ºC, levou ao cancelamento de milhares de voos e deixou estradas cortadas neste fim de ano. Milhares de viajantes ficaram em terra em resultado de quase dois mil cancelamentos de voos devido ao "ciclone bomba" - fenómeno relacionado com uma rápida queda da pressão atmosférica numa tempestade forte.

A tempestade foi particularmente intensa em Buffalo, uma cidade a norte do estado de Nova Iorque, com ventos ciclónicos e queda de neve que paralisou os esforços de resposta de emergência. A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, informou que quase todos os camiões dos bombeiros da cidade ficaram retidos no sábado.

Durante a noite caiu entre 30 e 60 centímetros de neve, segundo o Serviço Meteorológico Nacional, alertando para o facto das temperaturas no centro e leste dos Estados Unidos voltarem "aos padrões da estação na próxima semana".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro