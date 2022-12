China: Quarentena à chegada ao país acaba a 8 de Janeiro

#Covid-19

A partir de 8 de Janeiro, a China vai levantar a quarentena obrigatória anti-Covid imposta às pessoas que entrem no país e vai passar a exigir um teste negativo de menos de 48 horas.

Publicidade Continuar a ler

Pequim levantou a maioria das medidas contra a Covid-19 a 7 de Dezembro, na sequência de protestos e de um descontentamento crescente da população, assim como de um forte impacto na economia. A quarentena obrigatória era o último vestígio da política de "covid zero" e vai terminar a 8 de Janeiro. A China vai passar a exigir a quem entre no território continental apenas um teste negativo de menos de 48 horas.

A quarentena obrigatória estava em vigor desde 12 de Março de 2020. Depois de um teste PCR e de um teste serológico, as pessoas que entrassem no país eram obrigadas a isolarem-se num hotel - escolhido pelas autoridades - durante pelo menos cinco dias e tinham de pagar todas as despesas.

De acordo com a imprensa chinesa, a procura de voos para o estrangeiro disparou em flecha assim que foi feito o anúncio. O site de viagens Tongcheng teve um aumento de 850% de pesquisas online, enquanto um outro site, Trip.com, indicou que meia hora depois da notícia o volume de pesquisas de viagens para fora da China continental foi multiplicado por dez relativamente ao ano anterior. Macau, Hong Kong, Japão, Tailândia e Coreia do Sul são os destinos mais procurados.

Porém, o Japão avisou que vai exigir um teste Covid-19 a todas as pessoas que viajem a partir da China continental. É que desde o levantamento das restrições sanitárias houve um grande aumento de novos casos de Covid, o que "causa uma preocupação crescente no Japão", justificou, esta terça-feira, o Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro