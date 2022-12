Inflação na Europa: "Situação ainda mais exacerbada no Reino Unido"

Inflação

A inflação no Reino Unido está próxima dos 11% e a confiança dos consumidores é a mais baixa dos últimos 50 anos. Nos últimos dois anos, desde o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia, o país já teve três governos. Hélder Macedo, professor jubilado no Kings College, lembra que a estratégia deste governo é "tentar não perder as próximas eleições, adiando algumas das soluções para combater a inflação".

Publicidade Continuar a ler

O governo de Rishi Sunaké mais "rígido" e pretende reduzir às ajudas sociais aos britânicos. Hélder Macedo, professor jubilado no Kings College, lembra que a estratégia deste governo é tentar não perder as próximas eleições, adiando algumas das soluções para combater a inflação.

Dois anos depois do Brexit, a economia britânica está fragilizada pelos efeitos desta saída da União Europeia, conjugados com os da pandemia e da crise energética.

As consequências mais visíveis são o poder de compra dos britânicos, sufocado pela inflação de 11,2%. O Reino Unido vive uma onda de greves nos últimos meses para pedir aumentos salariais.

O governo de Rishi Sunak tem vindo a ampliar o mal-estar. Na quarta-feira, quando milhares de paramédicos se juntaram ao movimento grevista dos enfermeiros na Inglaterra e no País de Gales, o ministro da Saúde aconselhou os cidadãos a evitar "correr riscos".

A inflação no Reino Unido está próxima dos 11% e a confiança dos consumidores é a mais baixa dos últimos 50 anos. Nos últimos dois anos, desde o Brexit - a saída do Reino Unido da União Europeia, o país já teve três governos. O governo de Rishi Sunaké mais "rígido" e pretende reduzir às ajudas sociais aos britânicos. Hélder Macedo, professor jubilado no Kings College, lembra que a estratégia deste governo é a de "tentar não perder as próximas eleições, adiando algumas das soluções para combater a inflação".

Soluções que passam, segundo o académico, "pela contenção económica e a baixar o nível de vida". A inflação está a afectar toda a Europa, mas ainda mais o Reino Unido, lembra Hélder Macedo, descrevendo uma situação "exacerbada pela situação económica e a perda de mercados, criada pelo Brexit. É uma situação genérica agravada por razões específicas", concluiu.

Hélder Macedo, professor jubilado no Kings College

O antigo docente do Kings College não tem dúvidas que a saída do Reino Unido na União Europeia agravou a situação económica do país. "O Brexit desencadeou todo este processo, mas é o elefante na sala ninguém fala dele. Falam da guerra na Ucrânia, legitimamente, falam da pandemia, mas ninguém, nem o Partido Trabalhista, que a raiz disto tudo foram as desastrosas negociações do Brexit", acrescenta.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro