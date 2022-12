Divisão na UE sobre a estratégia a adoptar face à explosão da covid na China

Covid-19

Familiares acompanham os seus próximos, doentes com covid-19, nas urgências hospitalares de Bahzou, no norte da China, no dia 22 de Dezembro de 2022.

Reunido esta quinta-feira em Bruxelas para avaliar o impacto da explosão dos casos de covid-19 na China, o Comité de Segurança Sanitária da União Europeia sublinhou a necessidade de "agir de forma coordenada" mas não decidiu tomar novas medidas de protecção.

Indício de divergências, a entidade que reúne representantes dos Ministérios da Saúde dos 27 sob a égide da Direcção Geral da Saúde da Comissão Europeia apenas optou por "continuar as discussões" sobre as medidas a adoptar face à explosão de novos casos de covid-19 na China, na sequência do alívio das restrições no começo deste mês.

O princípio de eventualmente tornar a adoptar restrições, como o rastreio sistemático dos viajantes chegando da China está longe de fazer a unanimidade. Por exemplo, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, considerou hoje "injustificada" uma medida desta natureza.

Contudo, nestes últimos dias, vários países como os Estados Unidos, a Índia, o Japão ou ainda a Itália restabeleceram limitações de entrada nos seus respectivos territórios de viajantes provenientes da China, com a obrigação de apresentar um teste de covid negativo.

No caso particular da Itália, a chefe do governo Giorgia Meloni, apelou hoje para que os restantes países da União Europeia também imponham um rastreio sistemático às pessoas que chegam da China.

As autoridades aeroportuárias de Milão indicaram que cerca de metade dos passageiros provenientes de Pequim e Xangai submetidos a testes ontem à sua chegada, estavam infectados com o coronavírus.

Aqui em França, o Presidente Macron recomendou ao governo "medidas adaptadas", sem entrar em detalhes.

De acordo com a imprensa chinesa, estão a ser reforçadas as capacidades sanitárias do território, inclusivamente em meio rural, as autoridades não escondendo algum receio perante as possíveis consequências das fortes concentrações de população podendo acontecer por ocasião da celebração do novo ano chinês a partir do próximo dia 22 de Janeiro.

