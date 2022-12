Israel: o Parlamento aprova a composição e o programa do governo de Netanyahu

Israel

Hoje, em Israel, os deputados da Knesset votaram a favor da composição do novo governo de Benjamin Netanyahu, durante uma cerimonia no Parlamento. O Likud, o partido de Netanyahu, que venceu as eleições legislativas de 1º de novembro, junto com seus aliados ultraortodoxos e de extrema direita apresentou o programa deste novo governo.

São três, os objetivos principais de Benjamin Netanyahu para o seu novo governo: impedir que o Irão adquira armas nucleares, desenvolver as infra-estruturas tecnológicas e normalizar as relações com os países árabes.

O programa do Likud, o partido de Benjamin Netanyahu, juntamente com os seus aliados ultraortodoxos e de extrema-direita assenta também na expansão da ocupação israelita na Cisjordânia, um território ocupado desde 1967 e habitado maioritáriamente por palestinos.

O Likud mencionou igualmente, em comunicado, os pedidos dos seus aliados de extrema direita para que os agentes de segurança tenham maior margem de manobra no uso da força na Cisjordânia. O futuro ministro encarregado de assuntos civis nesse território ocupado, Bezalel Smotrich, é o líder da formação de extrema direita Sionismo Religioso.

As questões religiosas também foram evocadas, com o comunicado do Likud a afirmar que o "status quo" será mantido "em matéria de religião, inclusive no que diz respeito aos lugares sagrados" e que o estado permanecerá como tem sido por décadas em Israel.

Numa nota mais positiva, o Likud nomeou, como novo presidente do Parlamento, Amir Ohana, o primeiro deputado abertamente homossexual a ocupar um cargo ministerial em Israel em 2019.

"Assegurar a superioridade militar de Israel na região"

O objetivo deste novo governo do estado hebraíco é também prosseguir com a normalização das relações com vários países árabes, como foi o caso em 2020 com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e, posteriormente, com o Sudão e Marrocos. O proximo, será a Arábia Saudita, declarou Netanyahu no Parlamento.

Considerado como o mais à direita da história de Israel, o novo executivo israelita já suscita numerosas preocupações. Netanyahu declarou que a sua missão será "assegurar a superioridade militar de Israel na região".

Com 73 anos e acusado de corrupção em vários casos, Netanyahu foi expulso do poder em junho de 2021 por uma coalição heterogénea, antes de prometer um regresso ao poder, que alcançou com a ajuda de partidos ultrareligiosos e nacionalistas.

Hoje, centenas de pessoas manifestaram diante do Parlamento, em protesto contra a composição e o programa deste novo governo.

