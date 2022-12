O ‘Rei’ Pelé morreu aos 82 anos

Futebol

Pelé, eterno 'Rei' do futebol.

A lenda do futebol, o brasileiro Pelé, faleceu nesta quinta-feira 29 de Dezembro de 2022 aos 82 anos.

Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, acabou por falecer nesta quinta-feira 29 de Dezembro aos 82 anos após doença prolongada, ele que estava internado há um mês Hospital Albert Einstein em São Paulo.

Santos, o clube de uma vida

Pelé nasceu em Três Corações, no Estado de Minas Gerais no Brasil, a 23 de Outubro de 1940. Filho de Dondinho, jogador de futebol, Pelé seguiu o caminho do pai e tornou-se futebolista.

O nome de Pelé foi lhe dado por uma história insólita: ele acompanhava o pai, Dondinho, aos treinos e ficava sempre atrás da baliza onde defendia o guarda-redes Bilé. Ele trocava o «b» pelo «p» e sempre que defendia um remate do progenitor, gritava: «Defende Pelé». Essa alcunha ficou para Edson Arantes do Nascimento.

Com 16 anos, Pelé foi descoberto por Waldemar de Brito, internacional brasileiro que jogou no Mundial de Itália em 1934, e deu o salto para o Santos aos 16 anos.

Em dois meses passou a ser titular pelo Santos e em dez acabou por vestir a camisola da Selecção Brasileira, tornando-se no mais jovem jogador de sempre a vestir a mítica camisola canarinha.

O primeiro jogo foi a 7 de julho de 1957, no Maracanã, frente à Argentina. Nesse jogo Pelé marcou o seu primeiro tento com o Brasil, tornando-se no mais jovem de sempre a marcar um golo num jogo internacional, contava apenas 16 anos e nove meses. Foi o primeiro dos 77 golos que apontou durante a carreira internacional durante a qual disputou 92 jogos.

Com o Santos, Pelé arrecadou 11 campeonatos do Brasil, duas Libertadores, cinco Taças do Brasil e uma Taça Intercontinental.

Pelé, a lenda do futebol brasileiro. © AFP/Arquivos

Três Campeonatos do Mundo com o Brasil

Pelé, com a Selecção Brasileira, arrecadou três Campeonatos do Mundo em 1958, em 1962 e em 1970.

Em 1958, na Suécia, o Brasil derrotou a Selecção Sueca por 5-2 com dois golos de Pelé. O ‘Rei’ tornou-se, aos 17 anos e 8 meses, no mais jovem campeão do mundo da história.

Em 1962, no Chile, os brasileiros venceram a Tchecoslováquia por 3-1 sem Pelé na final visto que o jogador tinha-se lesionado durante o torneio, mas mesmo assim arrecadou o segundo troféu.

Em 1970, no México, e sem lesões, Pelé marcou um golo na final em que os brasileiros venceram por 4-1 a Itália.

Nos anos seguintes, vários clubes tentaram contratar Pelé, mas o Brasil declarou-o «tesouro nacional não exportável».

Pelé acabou por sair do Santos em 1975 e encerrou a sua carreira com 37 anos nos norte-americanos do Cosmos de Nova Iorque, onde jogou de 1975 a 1977.

Pelé venceu com o Brasil a final do Mundial de 1970 no Estádio Azteca, na Cidade do México. A selecção brasileira derrotou a Itália por 4-1 e sagrou-se tricampeã do mundo a 21 de junho de 1970. © AP Photo file

Doenças prolongadas

Em 2014, Pelé foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma infecção renal que chamou a atenção para a situação das pessoas que vivem com apenas um rim. O craque retirou nos anos 1970 o rim direito, que estava afetado por um tumor.

Outro episódio, em Paris em 2019, quando ficou internado durante seis dias para tratar de uma infecção urinária.

A 29 de novembro de 2022 foi internado em São Paulo para reavaliação da terapia quimioterápica para o tumor do cólon, isto para além do tratamento a uma infecção respiratória.

A lenda brasileira viu o seu estado de saúde piorar nos últimos dias e acabou por não resistir à progressão da enfermidade para outros órgãos.

O velório do craque será realizado na Vila Belmiro, em Santos, onde Pelé será enterrado, no Memorial Necrópole Ecumênica.

Pelé, o ‘Rei’ do futebol brasileiro, único jogador a ter arrecadado três Mundiais, era um goleador insaciável, tendo marcado 1 281 golos em 1 363 partidas, o homem dos ‘mil golos’ como também era conhecido.

Em Fevereiro de 1979, Pelé foi coroado "Rei do Futebol". A coroa feita de ouro e prata foi um presente da equipa mexicana Club América. © AP

