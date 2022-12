Morreu a designer de moda Vivienne Westwood

#Reino Unido

A designer de moda Vivienne Westwood morreu esta quinta-feira, aos 81 anos. Rebelde, irreverente, iconoclasta e activista, a britânica levou o punk e a política para o mundo da alta costura.

A notícia foi dada no Twitter, na conta oficial da artista, esta quinta-feira à noite : “Vivienne Westwood morreu hoje, pacificamente e rodeada pela família, em Clapham, na zona sul de Londres. O mundo precisa de pessoas como Vivienne para fazer uma mudança para melhor."

Em comunicado, o seu actual companheiro e designer austríaco Andreas Kronthaler, que retomou a direcção artística da marca em 2016, disse: “Continuarei com Vivienne no meu coração. Estivemos a trabalhar até ao fim e ela deu-me bastantes coisas para continuar."

Vivienne Westwood nasceu em 08 de Abril de 1941, em Inglaterra. Tornou-se na "rainha da moda punk" quando, em conjunto com o seu companheiro da época e futuro agente dos Sex Pistols, Malcolm McLaren, estenderam a influência do movimento musical punk dos anos 1970 ao mundo da moda. Começou a destacar-se com um vestuário andrógino, t-shirts panfletárias e uma atitude irreverente contra o sistema. Em 1971, abriu a sua primeira loja, na King's Road, em Londres, com Malcolm McLaren e criou os figurinos para os Sex Pistols. Porém, só pouco depois do final da banda é que apresenta a primeira colecção em nome próprio, num desfile em Londres, em 1981. A colecção "Pirate" foi considerada como a vanguarda do movimento neorromântico.

Durante os 50 anos de carreira, Vivienne Westwood fez da moda uma tribuna política. Bastante crítica das empresas de "fast fashion", advogava a redução do consumo na indústria da moda e alertava para as mudanças climáticas, mas também era defensora dos direitos dos animais e apresentava-se como anti-capitalista. No site da marca, pode ler-se que, nos últimos anos, ela apoiou "centenas de causas, organizações, associações e campanhas", como a Amnistia Internacional e a War Child, e foi embaixadora da Greenpeace, mas também criou o seu próprio movimento, "Climate Revolution". Em 2014, em entrevista ao jornal The Guardian, disse que as alterações climáticas eram agora a sua "prioridade, não a moda".

Outro combate foi a defesa de Julian Assange, o fundador de WikiLeaks, detido em 2019 depois de sete anos refugiado na Embaixada do Equador em Londres. Nesse ano, denunciou, num dos desfiles, "a corrupção do governo e a morte da justiça" e um ano depois apareceu numa jaula gigante diante de um tribunal londrino para protestar contra a extradição de Assange.

Apesar de ter criado a famosa t-shirt dos Sex Pistols com uma imagem da rainha Isabel II com um alfinete nos lábios ou com a frase "God save the Queen" a tapar-lhe os olhos e a boca, Vivienne Westwood foi condecorada pela monarca, em 2006, com o título de Dama e, em 1992, com a Ordem do Império Britânico. Nessa altura, foi fotografada à saída do Palácio de Buckingham sem roupa interior.

