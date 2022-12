Mundo do futebol chora a morte da lenda Pelé.

Futebol

O 'Rei' Pelé faleceu aos 82 anos. O antigo internacional brasileiro é o único jogador a ter arrecadado três Campeonatos do Mundo, em 1958, em 1962 e em 1970, ele que fez quase toda a sua carreira no clube do Santos.

O Governo brasileiro chefiado por Jair Bolsonaro anunciou um luto oficial de três dias em todo o país pela morte de Pelé.

O Santos informou que o velório de Pelé será na segunda-feira 2 de Janeiro de 2023, a partir das 10 horas, no Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. A cerimónia seguirá até às 10 horas de terça-feira, 3 de Janeiro de 2023, quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste, seguindo até ao Memorial Necrópole Ecumênica, para o sepultamento reservado aos familiares.

Desde a morte do ‘Rei’ do futebol, o mundo do futebol chora a lenda Pelé

A RFI falou com Gabriela Leveque, centro-campista franco-brasileira de 17 anos, que joga nos Sub-20 do Santos e veste a camisola 10 da equipa. A jogadora de 17 anos admitiu que a notícia da morte do Rei mexeu com ela.

Gabriela Leveque, futebolista do Santos 30-12-2022

O antigo internacional português António Simões, amigo de Pelé, lamentou, em declarações à Agência Lusa, a morte do "Rei dos Reis", aquele que diz ter sido o maior futebolista, capaz de fazer coisas inimitáveis.

António Simões, antigo internacional português 30-12-2022

Recorde-se que António Simões, antigo internacional português de 79 anos, disputou o Mundial de 1966 na Inglaterra onde defrontou Pelé, aliás o Brasil foi eliminado na fase de grupos enquanto Portugal alcançou o terceiro lugar com a estrela lusa na altura, Eusébio.

Neymar Júnior (esquerda) e Pelé (direita) juntos em 2012. © Nelson Antoine / AP

Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi… várias homenagens

Neymar, avançado da selecção brasileira, deixou uma mensagem emotiva: «Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!!», concluiu o ponta-de-lança do Paris Saint-Germain.

As outras estrelas da equipa parisiense também reagiram à morte de Pelé. Kylian Mbappé deixou esta mensagem: «O rei do futebol deixou-nos, mas o seu legado nunca será esquecido. Descansa em paz Rei», enquanto Lionel Messi, avançado argentino, escreveu esta frase nas redes sociais: «Descansa em paz, Pelé».

Cristiano Ronaldo, internacional português, era um admirador de Pelé: «Os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, e em particular à família do senhor Edson Arantes do Nascimento. Um mero “adeus” ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje, de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhámos, mesmo à distância. Jamais será esquecido e a sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes de futebol. Descansa em paz, Rei Pelé», frisou.

Erling Haaland, avançado norueguês do Manchester City, também se despediu de Pelé com uma mensagem nas redes sociais: «Tudo o que viram qualquer jogador fazer, Pelé fez primeiro. Descansa em paz», escreveu nas redes sociais.

Diego Maradona (esquerda), antigo jogador argentino, e Pelé (direita), antigo futebolista brasileiro, juntos em Paris em 2016. © AFP

Outras lendas do futebol também homenagearam o ‘Rei’ do futebol

Ronaldo Nazário, antigo avançado da Selecção brasileira, deixou a seguir mensagem: «Único. Genial. Técnico. Criativo. Perfeito. Inigualável. Aonde Pelé chegou, ficou. Sem nunca ter saído do topo, ele nos deixa hoje. O rei do futebol - um só. O maior de todos os tempos. O mundo de luto. A tristeza da despedida misturada ao orgulho imenso da história escrita», escreveu nas redes sociais.

Franz Beckenbauer, antigo internacional alemão, recordou a sua vontade de jogar com Pelé: «O futebol perdeu hoje o maior da sua história e eu perdi um amigo único. Nascido em Três Corações, o Pelé tinha três corações: pelo futebol, pela família e por toda a gente. Um jogou com estrelas e irá sempre ficar na terra. Fui para os Estados Unidos em 1977 porque queria memso jogar com o Pelé no Cosmos New York. Jogar ao seu lado foi uma das melhores experiências da minha carreira. Ganhámos o campeonato à primeira tentativa e o Pelé chamou-me irmão. Foi uma honra inacreditável para mim. O futebol vai sempre ser teu, meu amigo. Vais sempre cá estar. Obrigado pelo que jogaste, Rei», concluiu.

George Hagi, antigo jogador romeno, lamentou a morte de "um génio": «Outra notícia trágica, depois de Maradona nos ter deixado há dois anos. Deixa-nos um génio. Todos os meus pensamentos estão com a família de Pelé e também com os adeptos de futebol que estão a passar mal neste momento. Estou orgulhoso de ter tido a oportunidade de jogar o amigável entre o Brasil e as Estrelas do Mundo. Descansa em paz, Pelé», referiu.

Hristo Stoichkov, ex-futebolista búlgaro, também se despediu de Pelé: «Será sempre uma inspiração para gerações. Obrigado por me teres convidado para o jogo dos teus 50 anos. Obrigado por me teres colocado na tua lista dos melhores futebolistas. És o único três vezes campeão do mundo. És o rei Pelé. Obrigado por tudo e descansa em paz», realçou.

Pelé, antigo internacional brasileiro. © AFP/Archives

Políticos deixam mensagem de homenagem

Lula da Silva, presidente eleito do Brasil que toma posse no domingo 1 de Janeiro de 2023, afirmou que "poucos brasileiros levaram o nome" do país como Pelé: «Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé».

Emmanuel Macron, o chefe de Estado francês na rede Twitter, numa mensagem acompanhada por uma fotografia de Pelé a celebrar um golo: «O Jogo. O Rei. A Eternidade», escreveu.

Barack Obama recordou Pelé, "um dos maiores a jogar o desporto rei": «O Pelé foi um dos maiores a jogar o desporto rei. E, como um dos atletas mais reconhecidos no Mundo, percebeu o poder que o desporto tem em unir as pessoas. Os nossos pensamentos estão com a sua família e com todos os que o amavam e o admiravam». Isto enquanto o actual presidente norte-americano, Joe Biden, também deixou uma mensagem a Pelé: «Num desporto que une as pessoas como nenhum outro, a ascensão do Pelé, desde as raízes mais humildes até ao estatuto de lenda, é a história de que tudo é possível», escreveu Joe Biden.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente português, admitiu que foi um «extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas».

Até a NASA prestou tributo a Pelé com a seguinte mensagem: «Assinalamos a morte do lendário Pelé, conhecido como o rei do 'Desporto Rei'. Esta imagem da galáxia espiral, na constelação Sculptor, mostra as cores do Brasil», podia ler-se nas redes sociais com uma foto captada no satélite Galaxy Evolution Explorer.

Pelé faleceu aos 82 anos. © AFP

Por fim a família prestou homenagem nas redes sociais…

Edinho, antigo guarda-redes e filho de Pelé, despediu-se publicamente do pai nas redes sociais: «Vai com Deus, meu pai», escreveu na legenda de uma foto onde surgem os dois de mão dada a entrar num campo de futebol.

Arthur Nascimento, filho de Flávia Nascimento e neto de Pelé, despediu-se publicamente do avô que diz ser o seu "ídolo": «Boa tarde a todos! Então, com certeza que hoje é um dia muito doloroso, o mais doloroso da minha vida, mas agora só resta lembrar os momentos bons, do que o Pelé fez para o Brasil e para o mundo, as pessoas que ele ajudou e as conquistas que ele teve na carreira e na vida dele. E vovô Dico és o meu ídolo e sempre serás, independente de onde estejas, na terra ou no céu, e eu sempre serei seu Tutu de feijão. Agora só restam memórias boas juntas, sei que independente de onde estiveres, estarás sempre a apoiar-me e a abençoar-me em tudo na vida e sempre estarás junto comigo e eu tenho a consciência limpa que tu vais para o céu com uma imagem minha de um neto muito presente que sempre te amou muito e que sempre quis estar contigo. Amo-te muito vô independente de onde estejas, sempre te levarei comigo na minha vida, em momentos bons e momentos maus, porque eu sei que se estivesses aqui me apoiarias. Amo-te vô independente de onde estejas», escreveu Arthur.

Stephany Nascimento, filha de Edinho e neta de Pelé, despediu-se do avô com uma mensagem emotiva nas redes sociais. «Ô vôzinho, cumpriste a tua missão aqui na terra e estás na luz agora! Fica com Deus. Tudo o que a nossa família é, foi graças a ti. Que honra e felicidade ser tua neta e poder ter vivido momentos maravilhosos ao teu lado e da nossa família. Gratidão vô. Obrigada por teres trazido o meu pai e os irmãos dele para o mundo. Obrigada por nos teres escolhido para ser tua família. Obrigada por tudo que fizeste por todos nós sempre sem medir esforços. Já já a gente encontra-se! Amo-te para sempre», escreveu.

Mundo do futebol chora a morte da lenda Pelé. © Jennifer Lorenzini / REUTERS

