Bento XVI: "É um Papa que marca a história do século XX"

Morte/Papa Bento XVI

O Papa Emérito Bento XVI faleceu, este sábado, 31 de Dezembro, aos 95 anos de idade, no Vaticano. Um pouco por todo o mundo, multiplicam-se as reacções à morte de Joseph Ratzinger, o primeiro Papa a renunciar ao cargo nos últimos 600 anos da história da igreja.

Com uma carreira eclesiástica muito completa, muitos são os que recordam o legado deixado pelo Papa Bento XVI, que assumiu funções a 19 de Abril de 2005.

Em entrevista à RFI, o padre Nuno Aurélio, Reitor do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Paris, destaca a a constante busca "pela verdade", uma das linhas que Bento XVI seguiu durante o seu pontificado.

"O legado é um pensamento profundo, claro, preciso, rigoroso e fiel às fontes da fé, quer seja a revelação bíblica, quer seja a tradição. Foi um homem que não se deixou embarcar, digamos, nas modas e nas tendências, mas procurou a verdade mais objectiva possível, comum a todos nós e não esta verdade subjectiva que se adapta ao gosto, à vontade e aos apetites de pessoas, grupos e tendências", começou por defender.

Ouça aqui parte do comentário do padre Nuno Aurélio:

Comentário Padre Nuno Aurélio sobre Papa Emérito Bento XVI, 31-12-2022

O padre Nuno Aurélio falou ainda sobre o percurso traçado por Bento XVI durante o seu percurso religioso.

"É um homem apaixonado pela verdade, pelo essencial, por aquilo que nos une a todos e não por aquilo que nos divide, para além da sua delicadeza pessoal, da sua atenção à vida concreta das pessoas", referiu.

Nuno Aurélio recorda ainda o importante papel de Bento XVI no combate aos abusos no seio da Igreja Católica: "Foi ele que lançou esta política de 'Tolerância zero, esta atenção, este cuidado, esta vigilância para que a igreja se pudesse purificar e avançar".

"Acho que é um Papa que marca a história do século XX. É considerado o homem mais culto e abrangente do século passado porque dominava tantas áreas do saber humano.É uma figura imcoparável e espero que seja recordado por isso", rematou.

Ouça aqui o restante comentário do padre Nuno Aurélio:

Comentário Padre Nuno Aurélio sobre percurso Bento XVI, 31-12-2022

O Papa Bento XVI durante o consistório em que anunciou a sua renúncia. Vaticano. REUTERS/Osservatore Romano

Em Portugal, o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, lembrou hoje a “relação muito especial” de Bento XVI com Fátima, onde esteve por duas vezes, em 1996, ainda cardeal, e em 2010, já como pontífice.

"O Papa Emérito Bento XVI teve uma relação muito especial com Fátima. Podemos recordar, por um lado, o comentário teológico à terceira parte do segredo, que é da sua autoria, quando era ainda cardeal, perfeito da Congregação para a Doutrina da Fé, mas recordamos, sobretudo, a visita, a peregrinação do Papa Bento XVI a este santuário, em 2010, uma peregrinação particularmente significativa e festiva. Por isso, neste momento, é uma profunda gratidão para com o Papa Emérito Bento XVI que o Papa Emérito quer manifestar", disse.

Ouça aqui o comentário do reitor do Santuário de Fátima em entrevista à agência de notícias LUSA:

Comentário Reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas, sobre Papa Bento XVI, 31-12-2022

Dirigentes mundiais e da Igreja reagem à morte do Papa Emérito

O chanceler alemão, Olaf Scholz, declarou que o mundo perde uma "figura marcante" da Igreja Católica, uma "personalidade combativa e um teólogo inteligente".

O Presidente francês, Emmanuel Macron, saudou os esforços do antigo Papa por "um mundo mais fraterno".

Já o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências ao Papa Francisco e descreveu Bento XVI como “símbolo de estabilidade e de defesa dos valores da Igreja Católica”.

O patriarca da Igreja ortodoxa russa Kirill também saudou a memória de Bento XVI e falou num "teólogo eminente e defensor de valores tradicionais".

O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, chefe espiritual da Igreja Anglicana, também saudou a memória do Papa emérito e descreveu-o como "um dos maiores teólogos do seu tempo" e lembrou a sua renúncia "corajosa e humilde" que "reconhece a fragilidade humana que afecta todos"

De salientar que o funeral de Joseph Ratzinger tem lugar na próxima quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco a presidir à cerimónia

