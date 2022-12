Novos ataques russos em várias regiões da Ucrânia

O último dia do ano, que deveria ser pautado pela paz e esperança de um ano 2023 melhor, voltou a transformar-se numa verdadeira tormenta para o povo ucraniano.

Várias regiões do país foram afectadas por bombardeamentos russos, incluindo a capital, Kiev. O Presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, disse, na rede social Telegram, que uma pessoa morreu e pelo menos 20 ficaram feridas, na sequência dos ataques. Entre os feridos, está um jornalista japonês. O autarca disse ainda que um dos feridos se encontrava em estado considerado "muito grave". Para além disso, há registo de vários danos materiais.

Várias regiões da Ucrânia estão, portanto, em estado de alerta devido à possibilidade de novos ataques aéreos perpetrados pelos militares russos.

Numa altura em que faltam poucas horas para a chegada do novo ano, o ministro da defesa da Ucrânia disse que a Rússia se pode estar a preparar para uma nova ordem de mobilização destinada aos cidadãos russos e o consequente encerramento de fronteiras.

"No início de Janeiro, as autoridades russas irão fechar as fronteiras aos homens, declarar a lei marcial e iniciar outra onda de mobilização. As fronteiras também serão fechadas na Bielorrússia", defendeu Oleksii Reznikov, numa mensagem de vídeo, que está a ser amplamente divulgada nas redes sociais.

Message of the Minister of Defence of Ukraine to the russians who are liable for military service: surrender or die.

Here is your dilemma for 2023.

🎥 @tv_military pic.twitter.com/Phjdql1zMj