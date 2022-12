Vários países impõem restrições a viajantes provenientes da China

China/Covid-19

Chineses nas ruas com máscaras.

França assumiu hoje que vai pedir teste negativo à Covid-19 aos passageiros provenientes da China, perante um cenário de aumento de novos casos no país. Itália e Espanha também já impuseram condições e Portugal também está a preparar medidas de controlo nos aeroportos.

Publicidade Continuar a ler

Portugal considera implementar medidas de controlo nos aeroportos. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em declarações à agência de notícias Lusa.

"Os Ministérios da Saúde, da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros estão a preparar a adoção, nos aeroportos, de medidas de controlo dos passageiros oriundos da China, que serão implementadas se e quando se revelarem necessárias", começou por dizer o governante.

O representante do governo recordou depois que há apenas um voo directo semanal, que aterra em Portugal, proveniente da China e que o governo está a monitorizar a situação. Manuel Pizarro disse também que mantém um diálogo próximo com outros países europeus.

"O governo está naturalmente a acompanhar a evolução da Covid-19 na China, que constitui um motivo de preocupação. Sobre este assunto, Portugal mantém um diálogo estreito com os outros países europeus, designadamente no quadro da União Europeia e com os organismos sanitários internacionais”, salientou.

Manuel Pizarro defende que o governo está atento e vigilante devido ao aumento do número de casos na China, mas garante que temos actualmente uma situação muito diferente do que tínhamos anteriormente, nomeadamente, no início da pandemia, pelo que não há, até ao momento, "nenhum motivo de alarmismo”.

Ouça aqui as palavras de Manuel Pizarro:

Manuel Pizarro sobre Covid-19, 31-12-2022

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro