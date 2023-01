Relações Brasil / Moçambique

Moçambique confiante com regresso de Lula da Silva ao poder

Áudio 01:17

Lula da Silva com os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em Lisboa, em Novembro de 2022. AP - Armando Franca

Texto por: Orfeu Lisboa 1 min

O regresso de Lula da Silva ao poder poderá dinamizar as relações de cooperação, incluindo económica, entre Moçambique e Brasil, bem como com o resto do continente africano. O optimismo é manifestado pela Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Esperança Bias, que está presente na tomada de posse do novo chefe de Estado brasileiro.