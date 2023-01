Ucrânia começa o ano 2023 com bombardeamentos russos

Ucrânia

Na Ucrânia, o ano 2023 começou com bombardeamentos russos, em Kiev, a capital, e noutras cidades do país. As sirenes de alarme ritmaram a noite da passagem de ano.

Publicidade Continuar a ler

Pouco depois da meia-noite e do discurso de ano novo do presidente Zelensky, Kiev, a capital, foi bombardeada por mísseis russos. A passagem de ano na Ucrânia decorreu sem as habituais festividades e as ruas em Kiev estavam desertas.

As sirenes começaram a soar pouco depois da meia-noite, anunciando os mísseis russos. Pelo menos uma explosão foi ouvida na capital, mas, segundo o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, não houve registo de nenhuma vítima mortal.

A Força Aérea Ucraniana disse ter abatido 45 drones de fabricação iraniana, lançados pela Rússia durante a noite de ano novo. "Na noite de 31 de dezembro de 2022 para 1º de janeiro de 2023, os invasores russos atacaram a Ucrânia com drones kamikazes Shahed-131/136 de fabricação iraniana", indicaram as autoridades ucranianas.

O exército russo afirmou no domingo que os ataques que atingiram várias cidades ucranianas, incluindo Kiev no dia anterior, antes do ano novo, visavam instalações de fabricação de drones, com o objetivo de evitar "ataques terroristas".

Zelensky agradece esforço de guerra na mensagem de ano novo

Os ataques ocorreram minutos depois da difusão de um vídeo em que Volodimir Zelensky agradecia o esforço da guerra aos ucranianos e expressava o desejo de alcançar a vitória neste conflito com a Rússia, que dura há mais de 10 meses.

"O ano de 2023 será o ano da vitória dos ucranianos", disse Zelensky.

O dia de sábado, o último do ano 2022, já tinha sido marcado por bombardeamentos que causaram pelo menos uma morte e dezenas de feridos.

Por seu lado, as autoridades separatistas pró-russas do Leste da Ucrânia, na região de Donetsk, comunicaram hoje, dia 1 de Janeiro de 2023, a morte de um civil e pelo menos 15 feirods em bombardeamentos ucranianos.

Os confrontos mais violentos continuam no leste da Ucrânia. E no resto do país, a população continua a lutar contra o frio e os cortes de electricidade, provocados pelos ataques russos às infraestruturas vitais do país.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro