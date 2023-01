União Europeia

UE: Suécia assume presidência do Conselho e Croácia integra espaço Schengen

A presidência do Conselho da União Europeia efectua-se em regime rotativo e por um período de seis meses. © AFP/Kenzo Tribouillard

Este ano novo inicia com algumas mudanças na União Europeia. Hoje, dia 1 de Janeiro, a Suécia assume a presidência do Conselho da União Europeia, ficando encarregue de liderar as negociações com o Parlamento Europeu. 2023 é também o ano em que a Croácia, país dos Balcãs, passa a usar o euro como moeda e integra o espaço Schengen.