Católicos prestam homenagem no Vaticano a Papa emérito Bento XVI

Fila de espera de pessoas que pretendem prestar homenagem ao papa emérito Bento XVI cujo corpo está em capela ardente na Basílica de São Pedro de Roma, no Vaticano, a 2 de Janeiro de 2023. AFP - TIZIANA FABI

Texto por: Miguel Martins 3 min

Começou hoje na Basílica de São Pedro, em Roma, o velório de Bento XVI, o Papa emérito que faleceu no sábado com 95 anos de idade, vítima de doença prolongada. O funeral está previsto para quinta-feira e será celebrado pelo seu sucessor, o Papa Francisco. A capela ardente do papa alemão vai decorrer até esta quarta-feira.