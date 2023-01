Síria: Aeroporto de Damasco reabre após ataque atribuído a Israel

Síria

Aeroporto de Damasco foi alvo de ataque nocturno que obrigou a encerramento provisório do empreendimento.

Miguel Martins com AFP

O aeroporto da capital síria reabriu esta manhã escassas horas após um ataque nocturno alegadamente de origem israelita contra o empreendimento que teria provocado também a morte a 4 pessoas, incluindo dois soldados sírios.

4 mortos, incluindo 2 soldados sírios. Este é o balanço do Observatório sírio dos direitos humanos ao ataque nocturno contra o aeroporto internacional de Damasco.

É a segunda vez em menos de 7 meses que o empreendimento é seriamente danificado na sequência de ataques, que se presume serem de origem israelita.

O Aeroporto acolheria, nomeadamente, grupos armados apoiados pelo Irão e combatentes do movimento Hezbollah libanês.

A agência noticiosa oficial Sana, citando fontes militares, afirma que "o inimigo israelita levou a cabo uma agressão aérea com a ajuda de uma barragem de mísseis visando o Aeroporto internacional de Damasco e arredores".

As autoridades alegam que os voos poderam ser retomados, enquanto prosseguem obras de restauro da segunda pista.

O ataque obrigou ao desvio de vários voos rumo ao aeroporto de Lataquia, a noroeste de Damasco, no extremo ocidental da Síria.

Desde o início da guerra civil na Síria em 2011 Israel levou a cabo centenas de ataques aéreos contra território do seu vizinho tomando como alvo posições do exército sírio, forças pró iranianas e do Hezbollah libanês.

