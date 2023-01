Morte/Bento XVI

África "não foi discriminada" pelo Papa Bento XVI

Papa Bento XVI. AFP FOTO / ALBERTO PIZZOLI

Texto por: RFI 1 min

Milhares de pessoas prestam, na Basílica de São Pedro de Roma, uma última homenagem ao Papa emérito, Bento XVI, falecido no sábado. O velório decorre até amanhã, antes do funeral na quinta-feira presidido pelo seu sucessor, o Papa Francisco. O cardeal cabo-verdiano Dom Arlindo Furtado recorda a atenção que o papa emérito teve em relação a África, ao longo do seu pontificado, de oito anos, que terminou em 2013, quando este abdicou do cargo.