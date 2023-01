Arábia Saudita: apresentação de Cristiano Ronaldo no clube Al Nassr

Cristiano Ronaldo/Al Nassr

Cristiano Ronaldo dá início, esta terça-feira, a uma nova fase da sua vida desportiva, desta vez na Arábia Saudita. A apresentação do craque português, como novo jogador do Al Nassr, já começou em Riade, capital do país.

Publicidade Continuar a ler

A apresentação de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, marcada para as 17 horas (horário de Paris), desta terça-feira, está a ser aguardada com muita expectativa. Espera-se que o Mrsool Park, estádio do clube saudita Al Nassr, com capacidade para 25 mil pessoas, encha, na totalidade, para 'receber' o craque português.

Os bilhetes foram vendidos a um valor equivalente a 3,74 euros. A receita angariada pelo clube será atribuída a uma instituição de caridade do país.

Na cerimónia, para além de milhares de fãs, estarão presentes várias figuras importantes da Arábia Saudita e ainda a família do jogador.

Nas redes sociais, Ronaldo já se mostrou a finalizar os exames médicos, exigidos pela equipa saudita e, antes disso, agradeceu "a calorosa recepção" que teve em Riade.

Cristiano Ronaldo a realizar exames médicos. © Instagram Cristiano Ronaldo

O internacional português será treinado pelo francês Rudi Garcia, no Al Nassr, naquele que será o clube onde deverá terminar a sua carreira desportiva, ao nível competitivo.

No clube saudita, Cristiano Ronaldo volta a fazer história e não apenas pelas suas qualidades desportivas. O jogador torna-se, com esta contratação, o futebolista mais bem pago de sempre. É expectável que a lenda viva do futebol receba um ordenado que deverá rondar os 200 milhões de euros por temporada. O contrato será válido até 2025.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro